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Street Diver (Мод, Unlocked)

Street Diver (Мод, Unlocked) 1.91

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Miniclip.com
Версия:
1.91
Категория:
Без интернета / Аркады / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.miniclip.flipworld
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
721

Street Diver (Мод, Unlocked) - Пройдите множество уровней, исследуйте новые локации и наслаждайтесь прекрасной графикой. В игре вы будете в качестве спортсмена, который прыгает с разных участков и выполняет опасные трюки, за которые вы собственно и получаете монеты. В игре огромное разнообразие локаций, от простых до космических! 


Развивайте карты проходя уровни и зарабатывая золотые монетки. Прыгайте с разных построек, от современных до доисторических. А своими лучшими прыжками вы сможете поделится со своими друзьями!


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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Unlocked

Скачать Street Diver (Мод, Unlocked) 1.91 взлом

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Скачать Street Diver (Мод, Unlocked)
86 Мб
Ссылка 2
86 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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