Street Diver (Мод, Unlocked) 1.91
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Miniclip.com
Версия:
1.91
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
721
Street Diver (Мод, Unlocked) - Пройдите множество уровней, исследуйте новые локации и наслаждайтесь прекрасной графикой. В игре вы будете в качестве спортсмена, который прыгает с разных участков и выполняет опасные трюки, за которые вы собственно и получаете монеты. В игре огромное разнообразие локаций, от простых до космических!
Развивайте карты проходя уровни и зарабатывая золотые монетки. Прыгайте с разных построек, от современных до доисторических. А своими лучшими прыжками вы сможете поделится со своими друзьями!
Информация о модах
Много денег
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