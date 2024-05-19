Street Diver (Мод, Unlocked) - Пройдите множество уровней, исследуйте новые локации и наслаждайтесь прекрасной графикой. В игре вы будете в качестве спортсмена, который прыгает с разных участков и выполняет опасные трюки, за которые вы собственно и получаете монеты. В игре огромное разнообразие локаций, от простых до космических!





Развивайте карты проходя уровни и зарабатывая золотые монетки. Прыгайте с разных построек, от современных до доисторических. А своими лучшими прыжками вы сможете поделится со своими друзьями!