Описание

Family Farm Adventure - Захватывающая игра о фермерской деятельности, выращивайте урожай, продавайте и развивайтесь! Главная героиня узнает, что ее семье с давних времен принадлежит земля на тропическом острове, скрытая от посторонних глаз. Еще там можно найти разные удивительные вещи и тех, кто вообще не заметил изменений на планете. Девушка отправляется в приключение, чтобы узнать секреты своих близких, помочь с работой и просто отлично провести время в красочном пейзаже красивого уголка.