Версия:
1.120.101
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Century Games Pte. Ltd.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 463
Описание
Family Farm Adventure - Захватывающая игра о фермерской деятельности, выращивайте урожай, продавайте и развивайтесь! Главная героиня узнает, что ее семье с давних времен принадлежит земля на тропическом острове, скрытая от посторонних глаз. Еще там можно найти разные удивительные вещи и тех, кто вообще не заметил изменений на планете. Девушка отправляется в приключение, чтобы узнать секреты своих близких, помочь с работой и просто отлично провести время в красочном пейзаже красивого уголка.
Информация о модах
Чудо Физики
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