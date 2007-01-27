Описание

Cinema Tycoon поможет вам присоединиться к миру миллиардеров, разбогатев на обширной бизнес-модели кинотеатра. Просмотр фильмов в кинотеатрах является распространенной формой развлечения, поэтому вы можете разбогатеть, развиваясь на этом рынке. Вы начнете управлять небольшим кинотеатром, но у вас будет достаточно средств для его содержания. Хотя у них не слишком много клиентов, они все же помогают вам зарабатывать деньги с постоянной и регулярной ежедневной периодичностью. На эти деньги вы можете построить из самых простых вещей, таких как просторная парковка, или расширить больше кинозалов, чтобы привлечь больше гостей. Вы должны развивать кинотеатры в большем масштабе, чтобы привлечь клиентов.





Обычно при просмотре фильмов в кинотеатрах всегда будут сопутствующие услуги, и это то, о чем заботятся клиенты при просмотре. Среди них нельзя не упомянуть поедание попкорна или безалкогольные напитки во время просмотра фильмов. Как человек в сфере услуг, вы должны удовлетворять потребности клиентов, поэтому предлагайте разумную цену и качество. Однако не всем нужно использовать эту услугу, поэтому на этот раз вам необходимо иметь инновационные стратегии, чтобы обеспечить постоянную стабильность доходов кинотеатра. Чтобы привлечь больше клиентов, вы можете построить кинотеатр по определенной тематике и постоянно менять его, чтобы привнести что-то новое. Вы можете выбрать тему космоса и инопланетян или Хэллоуин с тыквами.