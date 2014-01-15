Описание

Idle Нефтяной Магнат: симулятор нефтезавода (Мод, Много денег) - Если ты давно мечтал открыть нефтяное месторождение, зарабатывать миллионы и даже миллиарды евро - Теперь у тебя появилась такая возможность. Случайно найди месторождение, развивай данный бизнес, расширяй деятельность своей компании. Становись мировым магнатом в этой сфере, строй топливные заводы.

Начинать предстоит буквально со своего двора, случайно обнаружив месторождение, установив примитивный насос для откачки ценного ресурса, постепенно покупай более мощные устройства, что-бы откачивать нефть ещё быстрее. Играй на биржах, продавай свой ресурс как можно дороже, завоёвывай новые позиции.

Не забывай переходить на новый уровень, обновляя всё оборудование, начни добычу газа!