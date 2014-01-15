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Idle Нефтяной Магнат: симулятор нефтезавода (Мод, Много денег)

Idle Нефтяной Магнат: симулятор нефтезавода (Мод, Много денег) 4.7.5

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Версия:
4.7.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gismart
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 717
Скриншоты
Описание

Idle Нефтяной Магнат: симулятор нефтезавода (Мод, Много денег) - Если ты давно мечтал открыть нефтяное месторождение, зарабатывать миллионы и даже миллиарды евро - Теперь у тебя появилась такая возможность. Случайно найди месторождение, развивай данный бизнес, расширяй деятельность своей компании. Становись мировым магнатом в этой сфере, строй топливные заводы. 

Начинать предстоит буквально со своего двора, случайно обнаружив месторождение, установив примитивный насос для откачки ценного ресурса, постепенно покупай более мощные устройства, что-бы откачивать нефть ещё быстрее. Играй на биржах, продавай свой ресурс как можно дороже, завоёвывай новые позиции.

Не забывай переходить на новый уровень, обновляя всё оборудование, начни добычу газа!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Экономические, фермы

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Скачать Idle Нефтяной Магнат: симулятор нефтезавода (Мод, Много денег) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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