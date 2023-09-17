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Extreme Landings Pro (Мод меню)

Extreme Landings Pro (Мод меню) 3.8.3

Испытайте мастерство пилота: адреналин и реальный вызов
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Версия:
3.8.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RORTOS
Категория:
Аркады / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 568 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 537
Скриншоты
Описание

В Extreme Landings Pro вы будете управлять самолетом в критических условиях, где каждое решение может стать решающим. Приготовьтесь к всплеску чистого адреналина, запускайте двигатели по отдельности, используйте панели инструментов и принимайте решения в более чем 5000 реалистичных ситуациях, основанных на реальных авариях. Ваше мастерство и решительность помогут вам выйти победителем даже в самых экстремальных условиях, и только лучшие пилоты смогут завоевать звание пилота высшего класса.


Этот тренажер включает 36 заданий и 216 испытаний, позволяющих вам освоить карты и полеты по всему миру. Более 500 точно воспроизведенных реальных аэропортов и погодные условия в реальном времени создают уникальную атмосферу, погружая вас в реалистичное авиационное приключение. Примите вызов, отточите свои навыки и докажите, что вы способны справляться с любыми трудностями воздушных путешествий в Extreme Landings Pro!


Информация о модах

- Разблокированы все уровни

- Разблокированы все товары в магазине

- Разблокированы все испытания уровня

- Реклама отключена

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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Extreme Landings Pro (Мод меню) v3.8.3 MOD APK

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Скачать Extreme Landings Pro (Мод меню) 568 Мб Ссылка 2 568 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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