Extreme Landings Pro (Мод меню) 3.8.3
Испытайте мастерство пилота: адреналин и реальный вызов
В Extreme Landings Pro вы будете управлять самолетом в критических условиях, где каждое решение может стать решающим. Приготовьтесь к всплеску чистого адреналина, запускайте двигатели по отдельности, используйте панели инструментов и принимайте решения в более чем 5000 реалистичных ситуациях, основанных на реальных авариях. Ваше мастерство и решительность помогут вам выйти победителем даже в самых экстремальных условиях, и только лучшие пилоты смогут завоевать звание пилота высшего класса.
Этот тренажер включает 36 заданий и 216 испытаний, позволяющих вам освоить карты и полеты по всему миру. Более 500 точно воспроизведенных реальных аэропортов и погодные условия в реальном времени создают уникальную атмосферу, погружая вас в реалистичное авиационное приключение. Примите вызов, отточите свои навыки и докажите, что вы способны справляться с любыми трудностями воздушных путешествий в Extreme Landings Pro!
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