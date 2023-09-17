Описание

В Extreme Landings Pro вы будете управлять самолетом в критических условиях, где каждое решение может стать решающим. Приготовьтесь к всплеску чистого адреналина, запускайте двигатели по отдельности, используйте панели инструментов и принимайте решения в более чем 5000 реалистичных ситуациях, основанных на реальных авариях. Ваше мастерство и решительность помогут вам выйти победителем даже в самых экстремальных условиях, и только лучшие пилоты смогут завоевать звание пилота высшего класса.





Этот тренажер включает 36 заданий и 216 испытаний, позволяющих вам освоить карты и полеты по всему миру. Более 500 точно воспроизведенных реальных аэропортов и погодные условия в реальном времени создают уникальную атмосферу, погружая вас в реалистичное авиационное приключение. Примите вызов, отточите свои навыки и докажите, что вы способны справляться с любыми трудностями воздушных путешествий в Extreme Landings Pro!