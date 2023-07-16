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Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег)

Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег) 200609

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Версия:
200609
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Abstract Software Inc.
Категория:
Без интернета / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 990
Скриншоты
Описание

Hybrid Animals — захватывающая игра, потому что игроки смогут выбрать двух животных, которые им нравятся, чтобы создать собственный гибрид для борьбы с другими животными. Эта веселая игра в аркадном стиле очень подходит для любителей животных, а также для тех, кто хочет успешно разводить разных животных.


Разведя двух любимых животных, играйте, соревнуйтесь и учитесь крутым трюкам. Готовы ли вы к новому вызову? Присоединяйтесь к тысячам счастливых игроков, которые не могут оторваться от игры! Получите в свои руки эту захватывающую компьютерную игру и начните разводить своих любимых животных уже сегодня!


Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег) - Скорее выбирай 2 животных на выбор, любые, их тут очень много, выбрал? а теперь скрещивай их и смотри что из этого выйдет! Каждое такое животное имеет свои уникальные способности, сражайся с друзьями за добычу и исследуй этот огромный мир. Кроме этого ты можешь подружится с другими монстрами.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные покупки (во время битвы найдите NPC-продавцов, чтобы купить его бесплатно)
  • Небрежно используйте очки навыков



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 Теги темы: Много денег, Выживание, Бродилки, Пиксельная

Скачать Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег) v200609 MOD APK

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Скачать Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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ЛосяшФан
ЛосяшФан 8 января 2024 15:15
Максим,
я тоже
+1
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Максим
Максим 16 июля 2023 10:17
Незнаю как у других,Но у меня деньги не работают😔
+7
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