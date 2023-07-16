Описание

Hybrid Animals — захватывающая игра, потому что игроки смогут выбрать двух животных, которые им нравятся, чтобы создать собственный гибрид для борьбы с другими животными. Эта веселая игра в аркадном стиле очень подходит для любителей животных, а также для тех, кто хочет успешно разводить разных животных.





Разведя двух любимых животных, играйте, соревнуйтесь и учитесь крутым трюкам. Готовы ли вы к новому вызову? Присоединяйтесь к тысячам счастливых игроков, которые не могут оторваться от игры! Получите в свои руки эту захватывающую компьютерную игру и начните разводить своих любимых животных уже сегодня!





Гибрид животные (Hybrid Animals) (Мод, Много денег) - Скорее выбирай 2 животных на выбор, любые, их тут очень много, выбрал? а теперь скрещивай их и смотри что из этого выйдет! Каждое такое животное имеет свои уникальные способности, сражайся с друзьями за добычу и исследуй этот огромный мир. Кроме этого ты можешь подружится с другими монстрами.