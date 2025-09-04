Описание

Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked) - В этой игре вы узнаете, каково это очнуться без памяти в окружении недружелюбно настроенных солдат. Главный герой немо вынужден расследовать преступление в обмен на покровительство его командиром. Но возможно за этим убийством стоит ещё больше тайн чем вы думаете, появится ещё больше вопросов чем ответов.

Вы сможете взглянуть на войну сразу с двух сторон, играйте в роле парня с амнезией. Лиен. Ребенок войны. Oн живет со страхом погибнуть от рук черных отступников и с желанием отомстить за смерть близкого человека.