Версия:
4.9.25
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nozori Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 849 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 636
Описание
Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked) - В этой игре вы узнаете, каково это очнуться без памяти в окружении недружелюбно настроенных солдат. Главный герой немо вынужден расследовать преступление в обмен на покровительство его командиром. Но возможно за этим убийством стоит ещё больше тайн чем вы думаете, появится ещё больше вопросов чем ответов.
Вы сможете взглянуть на войну сразу с двух сторон, играйте в роле парня с амнезией. Лиен. Ребенок войны. Oн живет со страхом погибнуть от рук черных отступников и с желанием отомстить за смерть близкого человека.
Информация о модах
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