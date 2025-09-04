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Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked)

Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked) 4.9.25

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Версия:
4.9.25
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nozori Games
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 849 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 636
Скриншоты
Описание

Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked) - В этой игре вы узнаете, каково это очнуться без памяти в окружении недружелюбно настроенных солдат. Главный герой немо вынужден расследовать преступление в обмен на покровительство его командиром. Но возможно за этим убийством стоит ещё больше тайн чем вы думаете, появится ещё больше вопросов чем ответов.

Вы сможете взглянуть на войну сразу с двух сторон, играйте в роле парня с амнезией. Лиен. Ребенок войны. Oн живет со страхом погибнуть от рук черных отступников и с желанием отомстить за смерть близкого человека.


Информация о модах

Ссылка убрана по требованию правообладателей.


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 Теги темы: Новеллы, Unlocked, Встроенный кэш

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Отзывы о Guilty Parade [Детективная визуальная новелла] (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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март
март 27 сентября 2024 21:36
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0
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