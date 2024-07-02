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Army Toys Town (Мод, Много денег)

Army Toys Town (Мод, Много денег) 3.1.5

14
2
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Версия:
3.1.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Naxeex Studio
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 471

Город армейских игрушек - огромный игровой рынок, на котором многие игровые продукты конкурируют друг с другом. Они всегда стараются создавать увлекательные игры и находят новые способы игры, чтобы привлечь больше игроков. Кроме того, они также фокусируются на том, как игроки будут видеть глаз, а также создают тайну, которую они могут открыть. Некоторые из игр, которые вы можете упомянуть, - это PUBG Mobile, Tales of the Rays, Toram и т. Д. Все они приветствуются в магазине приложений. Если вы фанат ролевых игр, вам стоит попробовать Army Toys Town.


Игра выполнена в 3D-стиле и 3-й перспективе, чтобы игрокам было легче наблюдать и атаковать окружающих врагов. Действие игры разворачивается в комнате, полной игрушек, и игрок будет маленьким персонажем плейбоя. Это заставляет игрока чувствовать себя подавленным, а также увеличивает стимул к исследованиям, позволяя игрокам интегрироваться в этот мир. Из-за такого дизайна игре требуется определенный объем памяти, а также минимальная операционная система 4.1, чтобы играть в эту игру.



Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги, алмазы и очки навыков;

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Army Toys Town (Мод, Много денег) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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