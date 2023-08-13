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AirFighters (Мод, Unlocked)

AirFighters (Мод, Unlocked) 4.2.8

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Версия:
4.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RORTOS
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 170

Игра AirFighters, выпущенная издателем RORTOS, погрузит вас в захватывающий мир военных действий и адреналина. В наше время военная тематика стала популярной не только в кино, но и в мире видеоигр. С этой игрой вы сможете окунуться в боевые сцены, разворачивающиеся на земле, в море и в воздухе, и принять участие в эпической битве за спасение вашей родины и страны.


AirFighters предоставляет вам уникальную возможность стать частью этой военной саги. Выберите свой боевой истребитель и отправьтесь в бой, чтобы выполнить свой долг перед своей страной. Вас ждут захватывающие миссии и невероятные воздушные сражения, в которых ваше мастерство и стратегическое мышление будут настоящими ключами к успеху. Игра AirFighters предлагает множество режимов и задач, которые позволят вам почувствовать себя настоящим пилотом и сражаться в небесах. Соревнуйтесь с другими игроками или пройдите кампанию в одиночку, станьте легендарным летчиком и героем в этом захватывающем мире военной авиации.


Присоединитесь к игре AirFighters и отправьтесь в незабываемое путешествие, где ваш долг и преданность вашей стране станут вашей главной миссией. Почувствуйте адреналин в каждом воздушном бою и станьте настоящим героем в этой захватывающей игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • Все самолеты и пакеты в игре разблокированы
 Теги темы: Unlocked

Скачать AirFighters (Мод, Unlocked) 4.2.8 взлом

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