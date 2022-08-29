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Гарри Поттер: магия и загадки (Мод, Много бонусов)

Гарри Поттер: магия и загадки (Мод, Много бонусов) 89.1.288

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6
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Версия:
89.1.288
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zynga
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 754
Скриншоты
Описание

Harry Potter: Puzzles & Spells - это захватывающая игра, основанная на вселенной Гарри Поттера, которая привлекает игроков своим уникальным подходом к игровому процессу. Используя механику «три в ряд», игра предлагает бесчисленные уровни, полные интересных головоломок и волшебных моментов. От обмена школьниками до битв с классическими заклинаниями, каждый уровень приносит игрокам новые вызовы и впечатления.


Станьте частью Хогвартса и пройдите путь ученика в мире магии и приключений. Вам предстоит испытать все аспекты жизни волшебника - от уроков в классах до сражений с темными силами. Все это ожидает вас в Harry Potter: Puzzles & Spells, где каждый игрок может почувствовать себя частью удивительного мира Гарри Поттера.


Погрузитесь в мир волшебства и исследуйте его глубины, решая головоломки и взаимодействуя с персонажами из книг и фильмов. Harry Potter: Puzzles & Spells предлагает вам уникальный опыт игры в жанре «три в ряд», пропитанный магией и приключениями, который обязательно порадует всех поклонников мира Гарри Поттера.








Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Автоматическая победа

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений


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Скачать Гарри Поттер: магия и загадки (Мод, Много бонусов) v89.1.288 MOD APK

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Скачать Гарри Поттер: магия и загадки (Мод, Много бонусов) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Гарри Поттер: магия и загадки (Мод, Много бонусов)


Комментарии (11)
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Гость Виталий
Гость Виталий 26 октября 2022 12:23
Последняя версия сегодня снова потребовала обновления,Гугл отказывается обновлять мой агрегат
+2
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Абоба
Абоба 26 сентября 2022 15:12
Не загружается чисто заставка а при этом 4джи на максимум исправьте пожалуйста.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 сентября 2022 23:48
Анастасия, Видимо нужно обновление, как мод обновят до последней версии, добавим)
0
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Анастасия
Анастасия 15 сентября 2022 12:50
Добрый день! Скачала мод, а он просит обновить игру. Подскажите, что делать?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 сентября 2022 19:43
Гость Таня, Может вышла более новая версия? Если это так, то ждите нового обновления...
0
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Гость Таня
Гость Таня 1 сентября 2022 16:24
Приветствую. Такая ситуация, приходят оповещения от игры, но при этом она просит обновление. Зайти не могу, скачала ещё раз поставила сверху, ничего. Что делать в данной ситуации? Заного устанавливать? С самого начала?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 августа 2022 23:59
Светлана, Добрый день, лично не играли)
-1
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Светлана
Светлана 31 августа 2022 20:41
Приветик. Скажите пожалуйста, а с этим модом можно вступать в клуб и там всякие задания индивидуальные? Конфликта не будет с игрой?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 августа 2022 23:30
Ирина, Привет, скоро обновим!
0
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Ирина
Ирина 29 августа 2022 23:12
Доброго времени суток.
Просит обновить версию 50.1.110
0
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