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Merge Magic! (Мод, Много денег)

Merge Magic! (Мод, Много денег) 6.7.1

5
1
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Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gram Games Limited
Версия:
6.7.1
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
id приложения:
com.gramgames.mergemagic
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
11
Просмотров:
6 233

Добро пожаловать в удивительный мир Merge Magic!, где тайны и приключения ждут вас на каждом шагу. В этой увлекательной игре, созданной теми же талантливыми разработчиками, что и знаменитая Merge Dragons, вас ждет захватывающее путешествие, полное загадок и увлекательных историй.


В этой загадочной вселенной вы сможете превращать обыденные предметы в удивительные и могущественные артефакты, которые помогут вам в ваших приключениях. Исследуйте этот мир, раскрывайте его секреты и погрузитесь в захватывающие квесты, в которых каждое ваше действие имеет значение.


Merge Magic! предоставляет вам возможность испытать удовольствие от объединения предметов, создания магических комбинаций и разгадывания головоломок. Готовы ли вы принять вызов этой захватывающей игры и раскрыть все ее тайны? Погрузитесь в мир Merge Magic! и начните свое невероятное приключение!



Скриншоты

Информация о модах

1. Бесконечные монеты

2. Бесконечные магические камни

3. Бесконечные бревна

 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Magic! (Мод, Много денег) 6.7.1 взлом

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Скачать Merge Magic! (Мод, Много денег)
111 Мб
Ссылка 2
111 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Magic! (Мод, Много денег)


Комментарии (11)
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Дарина
Дарина 29 февраля 2024 21:25
Простите,а как обновлять?
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 21 октября 2023 08:07
Я так понимаю игру исправлять не собираются? Целыц месяц ни какой реакции.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 7 октября 2023 10:03
Пишет ошибка и вылетает.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 30 сентября 2023 15:38
Ну когда игру исправят уже? Две недели тишина.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 сентября 2023 23:17
Ольга Полякова,
Точных сроков не знаем :(
-1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 14 сентября 2023 21:57
А когда игру исправят?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 сентября 2023 00:06
Ольга Полякова,
Постараемся :(
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 2 сентября 2023 21:49
Исправьте пожалуста
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 1 сентября 2023 23:23
Опять после обновления в игру невозможно войти сразу выкидывает. Пишет сбой в игре и всё.
-1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 14 июня 2023 17:22
После обновления в игру не возможно играть, в игру заходит а как заходишь на домашнюю локацию сразу игра вылетает. Видимо мод глючит.
0
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