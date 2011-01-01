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Cut the Rope (Мод, Unlocked)

Cut the Rope (Мод, Unlocked) 3.69.1

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Версия:
3.69.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZeptoLab
Категория:
Пазлы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 596
Скриншоты
Описание

Cut the Rope Full Free — это привлекательная игра, которая пользуется популярностью благодаря своему простому, но захватывающему геймплею. Вам предстоит решать разнообразные головоломки, чтобы помочь милому монстру добраться до сладкой конфеты. Каждый уровень предлагает новые вызовы и задачи, требующие логического мышления и стратегического подхода.


Игровой процесс Cut the Rope Full Free предлагает игрокам широкий выбор стратегий и подходов к решению головоломок. Перерезание веревок, взаимодействие с объектами на уровне и использование различных элементов геймплея — все это позволяет вам найти оптимальный способ доставки конфеты монстру. Кроме того, наличие трех звезд на каждом уровне добавляет игре дополнительный вызов, поощряя игроков стремиться к полному завершению уровней.


Эта игра подходит для всех возрастов и уровней игрового опыта. Ее простой, но увлекательный геймплей делает ее идеальным вариантом для тех, кто ищет развлекательную игру на свободное время. Cut the Rope Full Free позволяет каждому игроку почувствовать удовольствие от решения интересных головоломок и доставки конфеты милому монстру.


Информация о модах
  • Разблокированы все уровни;
  • Купил бесконечное количество подсказок, суперспособностей и магнитов.
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Cut the Rope (Мод, Unlocked) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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