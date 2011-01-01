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Атака на Танк : Rush (Мод, Много денег)

Атака на Танк : Rush (Мод, Много денег) 4.1.3

185
25
Скачать (78 Мб)
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Версия:
4.1.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
LABENEKO GAMES
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
58 762

Attack on Tank: Rush - это захватывающая мобильная игра, которая погрузит вас в мир эпических танковых сражений. В этой игре вы становитесь командиром мощного танка и отправляетесь сразиться с вражескими силами. Вас ждут увлекательные битвы, интригующий сюжет и множество разнообразных миссий.


Одной из особенностей игры является разнообразие танков, доступных игроку. Каждый танк имеет свои уникальные характеристики, такие как скорость, броня и оружие. Вы можете улучшать свой танк, добавляя новые компоненты и модификации, чтобы сделать его более мощным и надежным в боях. Онлайн-соревнования - еще один важный аспект игры. Вы можете сразиться с игроками со всего мира, доказать свое мастерство и стать лучшим командиром танка. Онлайн-режим добавляет элемент соревнования и позволяет проверить свои навыки в реальном времени.


Графика и атмосфера игры просто поражают своим качеством и реализмом. Вы почувствуете себя настоящим участником танковых сражений благодаря детализированным моделям танков, красочным локациям и реалистичной анимации.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Атака на Танк : Rush (Мод, Много денег) 4.1.3 взлом

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Скачать Атака на Танк : Rush (Мод, Много денег) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Атака на Танк : Rush (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Рома
Гость Рома 8 мая 2023 16:04
Хуйня какаета у меня тоже самое
+10
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Дима
Дима 25 декабря 2022 07:39
ПОЧЕМУ КОГДА Я СКАЧАЛ МОД ОН У МЕНЯ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ?!!!!!!!
+10
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