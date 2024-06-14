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Smurfs' Village (Мод, Много денег)

Smurfs' Village (Мод, Много денег) 2.63.0

6
0
Скачать (752 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PopReach Incorporated
Версия:
2.63.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 752 Мб
id приложения:
com.capcom.smurfsandroid
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
6 947

Наверняка в детстве у многих появился силуэт маленьких мультяшных синих персонажей, имеющих форму человека, правда? Я уверен, что большинство из вас были такими; это персонажи Смурфиков, характерные черты бельгийского бренда The Smurfs, любимого многими. Помимо обычных комиксов и мультфильмов, была также разработана тематическая игра The Smurfs и, как правило, Smurfs 'Village of Flashman Games LLC. Если вы любите персонажей Смурфиков и хотите жить в грибных домиках в лесу с другими Смурфами, не пропустите эту игру!


История Smurfs 'Village начинается, когда злой Гаргамель нашел маленькую деревню Smurfs. Гаргамель строил злые планы по разделению людей в городе, сделав их неприятными и не желающими больше жить вместе. С тех пор она смогла запечатлеть каждого человека для проверки приготовленных ею опасных наркотиков. Папа-смурф знает ее злые заговоры, поэтому ему нужно построить большую, очень богатую деревню и объединить людей, чтобы не дать Гаргамелю шанс разрушить. Однако Smurfs Papa нужна твоя помощь. Вы хотите помочь Smurfs Papa построить деревню?


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Smurfs' Village (Мод, Много денег) 2.63.0 взлом

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Скачать Smurfs' Village (Мод, Много денег) 752 Мб Ссылка 2 752 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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