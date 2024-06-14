Smurfs' Village (Мод, Много денег) 2.63.0
Наверняка в детстве у многих появился силуэт маленьких мультяшных синих персонажей, имеющих форму человека, правда? Я уверен, что большинство из вас были такими; это персонажи Смурфиков, характерные черты бельгийского бренда The Smurfs, любимого многими. Помимо обычных комиксов и мультфильмов, была также разработана тематическая игра The Smurfs и, как правило, Smurfs 'Village of Flashman Games LLC. Если вы любите персонажей Смурфиков и хотите жить в грибных домиках в лесу с другими Смурфами, не пропустите эту игру!
История Smurfs 'Village начинается, когда злой Гаргамель нашел маленькую деревню Smurfs. Гаргамель строил злые планы по разделению людей в городе, сделав их неприятными и не желающими больше жить вместе. С тех пор она смогла запечатлеть каждого человека для проверки приготовленных ею опасных наркотиков. Папа-смурф знает ее злые заговоры, поэтому ему нужно построить большую, очень богатую деревню и объединить людей, чтобы не дать Гаргамелю шанс разрушить. Однако Smurfs Papa нужна твоя помощь. Вы хотите помочь Smurfs Papa построить деревню?
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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