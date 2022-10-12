android-1.ru / Игры / На русском / Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)
Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)

Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки) 2.18

9
3
Скачать (53 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
foranj - farm day games & paradise township hotels
Версия:
2.18
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
id приложения:
com.foranj.monsterfarm
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
2
Просмотров:
5 519

Игра в стиле Monster Farm представляет собой фермерскую симуляцию, которая знакома и понятна многим игрокам. В этой игре вы становитесь владельцем уникальной страны, где обитают монстры, ведьмы, гоблины и другие фантастические существа. Однако, несмотря на их страшный облик, игра сконцентрирована на аспектах садоводства, доставки, приготовления конфет, ухода за домашними животными и других радостей жизни.


Вам предстоит выполнять разнообразные задачи, каждая из которых приносит удовольствие, а также награды. Задачи моделированы так, чтобы быть реалистичными и интересными, и они могут включать в себя различные аспекты фермерской жизни. После выполнения каждой миссии вы получаете вознаграждение и можете разблокировать ценные предметы, что делает процесс игры более увлекательным.


"Monster Farm" предлагает игрокам уникальную возможность наслаждаться фермерским опытом в необычной и захватывающей атмосфере, где вы встретите разные сказочные персонажи и создадите свой собственный мир.



Скриншоты

Информация о модах
  • Используйте деньги и бриллианты, даже когда их мало
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки) 2.18 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)
53 Мб
Ссылка 2
53 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
GTA 5 – Grand Theft Auto V
GTA 5 – Grand Theft Auto V
Версия: 2.00
CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег)
CodyCross: Кроссворды (Мод, Много денег)
Версия: 1.86.1
Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто)
Hot Wheels Unlimited (Мод, всё открыто)
Версия: 2024.4.0
Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег)
Cartoon city 2 : ферма и город.Веселый город мечта (Мод, Много денег)
Версия: 3.33
House Flip (Мод, Быстрый ремонт)
House Flip (Мод, Быстрый ремонт)
Версия: 3.9.0
No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов)
No Way To Die: Выживание любой ценой (Мод, Много патронов)
Версия: 1.29
Tuscany Villa (Мод, Много денег)
Tuscany Villa (Мод, Много денег)
Версия: 1.32.2
Virtual Families 3 (Мод, Много денег)
Virtual Families 3 (Мод, Много денег)
Версия: 2.1.27

Отзывы о Monster Farm: Ферма (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
липтан
липтан 29 октября 2023 12:17
ну, как сказать, когда я захожу там 45 уровень, но потом я нажимаю на персонажа и оно не нажимается, чтобы закончить испытание, я уже пробую не на первом сайте
0
Ответить
Берта
Берта 12 октября 2022 08:33
обновите мод
0
Ответить