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Ammo Fever: Tower Gun Defense (Мод, Много денег)

Ammo Fever: Tower Gun Defense (Мод, Много денег) 0.27

45
14
Скачать (85 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Homa
Версия:
0.27
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
id приложения:
com.homagames.studio.ammo.fever
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
45
Комментарии:
1
Просмотров:
22 626

Ammo Fever: Tower Gun Defense представляет собой захватывающее приключение по защите базы, в котором игроки становятся человечком, вооруженным мощной турелью с пулеметом. Они должны положиться на свой ум и реакцию, чтобы объединить ящики с боеприпасами и обрушить адские пули на наступающие полчища зомби, защищая при этом свою базу в этой захватывающей игре-симуляторе армии.


В Ammo Fever игроки должны действовать стратегически с ограниченным запасом патронов. Объединение ящиков с боеприпасами и оружием увеличивает размер пули, облегчая уничтожение врагов. По мере продвижения игроки увидят, как эволюционируют их боеприпасы, а порох становится все более мощным, что приводит к увлекательной трансформации оружия. По мере продвижения по уровням враги становятся все более могущественными, и их все труднее победить. Игроки должны постоянно улучшать и перезаряжать свое оружие и армию орудийных башен, объединяя стратегии защиты, чтобы не отставать от возрастающих трудностей. Каждое обновление увеличивает мощность боеприпасов и пороха, обеспечивая огневую мощь, необходимую для победы над противниками и выживания при атаке базы.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Ammo Fever: Tower Gun Defense (Мод, Много денег) 0.27 взлом

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Скачать Ammo Fever: Tower Gun Defense (Мод, Много денег)
85 Мб
Ссылка 2
85 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Ammo Fever: Tower Gun Defense (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Володя
Володя 6 августа 2023 00:23
Мод не работает. Денег нет
+5
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