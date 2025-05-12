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Rex-mahjong (Мод, Режим бога)

Rex-mahjong (Мод, Режим бога) 0.2.8

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Версия:
0.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
283
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы отправиться в уникальное приключение, где старинная игра маджонг переплетается с увлекательным миром динозавров? Если вы ищете захватывающую игру, которая выходит за рамки обычного, то вам не нужно искать дальше, чем Rex-Mahjong. Эта игра сочетает в себе маджонг и захватывающую эпопею с динозаврами, создавая уникальное и захватывающее путешествие.


В Rex-Mahjong вам предстоит соединять плитки, чтобы освобождать мощных динозавров-воинов для эпических сражений. Применяйте свои логические навыки и стратегическое мышление, чтобы победить в каждом уровне. Тренируйте своих динозавров, разрабатывайте тактики и сражайтесь в захватывающих битвах.


Rex-Mahjong предлагает вам разнообразные уровни и вызовы, которые будут проверять вашу способность принимать решения и анализировать ситуацию. Вам придется разгадывать головоломки, соединять правильные плитки и использовать уникальные способности динозавров, чтобы одержать победу. Каждый динозавр обладает своими особенностями и навыками, поэтому выбор правильной комбинации станет ключом к успеху.Погрузитесь в захватывающий мир Rex-Mahjong, где красочная графика и захватывающий геймплей сочетаются с тематикой динозавров. Откройте новые уровни, расширяйте свою коллекцию динозавров и станьте настоящим мастером маджонга.




Информация о модах

Режим бога

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Rex-mahjong (Мод, Режим бога) v0.2.8 MOD APK

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Скачать Rex-mahjong (Мод, Режим бога) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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