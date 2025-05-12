Material Shifter (Мод, Мгновенная победа) 0.2.7
Добро пожаловать в захватывающий мир Material Shifter, где ваши мечты о изменении внешнего вида станут реальностью. В этой увлекательной игре вы воплотите роль куклы с потрясающей способностью превращаться в различные объекты. Теперь вы сможете изменять свой облик по желанию и использовать это сверхъестественное умение для преодоления препятствий на своем пути.
Вам предстоит научить ваше тело реагировать на постоянно меняющуюся среду вокруг вас. Каждый уровень представляет собой серию испытаний, где вы должны преобразовываться в различные объекты и использовать их особенности, чтобы пройти от одной точки до другой. Эти факторы одновременно являются огромными препятствиями, которые необходимо преодолеть, и потенциальными полезными ресурсами, которые помогут вам в вашем прогрессе.
Material Shifter предлагает вам множество увлекательных функций. Вы сможете исследовать разнообразные уровни, полные уникальных заданий и загадок. Ваша способность превращаться в различные объекты откроет перед вами новые возможности и стратегии прохождения уровней. Вы сможете использовать предметы в окружающей среде в своих интересах, чтобы добраться до конечной цели.
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Скачать Material Shifter (Мод, Мгновенная победа) v0.2.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.