Описание

Добро пожаловать в захватывающий мир Material Shifter, где ваши мечты о изменении внешнего вида станут реальностью. В этой увлекательной игре вы воплотите роль куклы с потрясающей способностью превращаться в различные объекты. Теперь вы сможете изменять свой облик по желанию и использовать это сверхъестественное умение для преодоления препятствий на своем пути.





Вам предстоит научить ваше тело реагировать на постоянно меняющуюся среду вокруг вас. Каждый уровень представляет собой серию испытаний, где вы должны преобразовываться в различные объекты и использовать их особенности, чтобы пройти от одной точки до другой. Эти факторы одновременно являются огромными препятствиями, которые необходимо преодолеть, и потенциальными полезными ресурсами, которые помогут вам в вашем прогрессе.





Material Shifter предлагает вам множество увлекательных функций. Вы сможете исследовать разнообразные уровни, полные уникальных заданий и загадок. Ваша способность превращаться в различные объекты откроет перед вами новые возможности и стратегии прохождения уровней. Вы сможете использовать предметы в окружающей среде в своих интересах, чтобы добраться до конечной цели.