Описание

Добро пожаловать в увлекательный мир видеоигры Monster Arena, где вы сможете исследовать захватывающие сражения на аренах. В этой игре вам предстоит столкнуться с опасными противниками, но есть одно интересное условие: вы начинаете свое приключение в качестве относительно бессильного призрака. Вам ограничено бесцельное блуждание, но есть способ преодолеть это.





Если вы обнаружите труп, то сможете войти в его обладание и приобрести его силу. В Monster Arena доступно несколько тел с уникальными навыками и возможностями передвижения. Вокруг арены вы найдете разбросанные трупы, поэтому выберите одно из них и готовьтесь к сражению. Однако будьте осторожны! Как призрак, вы будете мгновенно получать физический урон. Так что будьте настороже и избегайте опасностей.







