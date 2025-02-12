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Monster Arena (Мод, Все монстры)

Monster Arena (Мод, Все монстры) 0.3.1

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Версия:
0.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
445
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в увлекательный мир видеоигры Monster Arena, где вы сможете исследовать захватывающие сражения на аренах. В этой игре вам предстоит столкнуться с опасными противниками, но есть одно интересное условие: вы начинаете свое приключение в качестве относительно бессильного призрака. Вам ограничено бесцельное блуждание, но есть способ преодолеть это. 


Если вы обнаружите труп, то сможете войти в его обладание и приобрести его силу. В Monster Arena доступно несколько тел с уникальными навыками и возможностями передвижения. Вокруг арены вы найдете разбросанные трупы, поэтому выберите одно из них и готовьтесь к сражению. Однако будьте осторожны! Как призрак, вы будете мгновенно получать физический урон. Так что будьте настороже и избегайте опасностей.




Информация о модах

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Скачать Monster Arena (Мод, Все монстры) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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