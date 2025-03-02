android-1.ru / Игры / Казуальные / BellePix Puzzles
BellePix Puzzles

BellePix Puzzles 1.0.0

Погрузитесь в мир изысканных головоломок и расслабления с BellePix Puzzles
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AlphaBetaPost
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

BellePix Puzzles – это захватывающая игра-головоломка, которая отправляет вас в увлекательное путешествие по миру красивых кусочков головоломки и потрясающих HD-фонов. В этой классической игре ваша цель – перетаскивать элементы, чтобы собрать великолепные изображения, превращая каждый уровень в настоящее произведение искусства. Тысячи уровней и регулярные обновления гарантируют, что вас ждет бесконечное удовольствие и умственная стимуляция, а каждая новая задача приносит радость открытия.


Наслаждайтесь идеальным сочетанием релаксации и тренировки мозга, создавая изысканные композиции, которые будут вдохновлять и восхищать. BellePix Puzzles дарит вам возможность отвлечься от повседневной суеты, погрузившись в мир головоломок, где каждый собранный кусочек приближает вас к завершению красочного полотна. Откройте для себя уникальный опыт, который сочетает в себе красоту, умственную стимуляцию и расслабляющее удовольствие от творчества.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать BellePix Puzzles v1.0.0 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать BellePix Puzzles 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Lovely tile - match puzzle
Lovely tile - match puzzle
Version: 1.0.2
Harvest Rush (Мод, Много денег)
Harvest Rush (Мод, Много денег)
Version: 0.0.9
Dungeons Go! (Мод меню)
Dungeons Go! (Мод меню)
Version: 0.2.7
Mine Clash (Мод меню)
Mine Clash (Мод меню)
Version: 1.0.2.1
Battle of Glory and Defense (Мод меню)
Battle of Glory and Defense (Мод меню)
Version: 1.0.3
Stick Demon Shadow Fight (Мод, Много денег)
Stick Demon Shadow Fight (Мод, Много денег)
Version: 1.9
Chow Down (Мод, Мегаменю)
Chow Down (Мод, Мегаменю)
Version: 20
Squeak Defender (Мод меню)
Squeak Defender (Мод меню)
Version: 1.0.9

Отзывы о BellePix Puzzles


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив