Stick Demon Shadow Fight (Мод, Много денег) 1.9
Погрузитесь в эпические битвы и защитите человечество от демонов
Версия:
1.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mana Games Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
В Stick Demon Shadow Fight вас ждет динамичный файтинг 3 на 3, где каждое сражение превращается в настоящий вызов. Защитите мир от грозных демонов, повелителей тьмы, теневых зомби и чудовищных созданий, вступая в яростные битвы с непрекращающимся потоком атак. Ваши стыкмены-воины сражаются плечом к плечу, демонстрируя невероятную силу и ловкость, чтобы остановить наступление зла.
Погрузитесь в мир напряженных боев, где каждая встреча — испытание на выносливость и тактическое мастерство. Оттачивайте навыки, объединяйте усилия и докажите, что именно вы способны противостоять мраку и сохранить свет человечества в этом бескомпромиссном файтинге.
Информация о модах
Неограниченные деньги
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