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Going Balls (Мод, Много денег)

Going Balls (Мод, Много денег) 1.89

60
12
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Версия:
1.89
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 106

Going Balls - это захватывающий платформер с управлением катающимся мячом. Вам предстоит пройти трассу, полную неприятных препятствий и поворотов, используя простейшее управление мячом одним пальцем.


В игре вас ждет множество уровней с разнообразными и изобретательными заданиями. Вы будете сталкиваться с коварными препятствиями, требующими точности и реакции. Целью игры является преодоление всех испытаний на вашем пути и достижение финиша. Кроме захватывающего геймплея, в игре также представлена коллекция забавных мячей, которые можно использовать в игре. Это добавляет разнообразия и визуального интереса к игровому процессу.


Going Balls подойдет для любителей платформеров и игр с непринужденным игровым процессом. Если вы ищете развлечение, которое будет несложным в освоении, но при этом захватывающим и веселым, эта игра может быть именно тем, что вам нужно.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Going Balls (Мод, Много денег) 1.89 взлом

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Скачать Going Balls (Мод, Много денег) 168 Мб Ссылка 2 168 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Going Balls (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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RASHAD777
RASHAD777 1 июля 2022 19:34
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