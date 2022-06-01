Going Balls - это захватывающий платформер с управлением катающимся мячом. Вам предстоит пройти трассу, полную неприятных препятствий и поворотов, используя простейшее управление мячом одним пальцем.





В игре вас ждет множество уровней с разнообразными и изобретательными заданиями. Вы будете сталкиваться с коварными препятствиями, требующими точности и реакции. Целью игры является преодоление всех испытаний на вашем пути и достижение финиша. Кроме захватывающего геймплея, в игре также представлена коллекция забавных мячей, которые можно использовать в игре. Это добавляет разнообразия и визуального интереса к игровому процессу.





Going Balls подойдет для любителей платформеров и игр с непринужденным игровым процессом. Если вы ищете развлечение, которое будет несложным в освоении, но при этом захватывающим и веселым, эта игра может быть именно тем, что вам нужно.