My Little Universe - в этой захватывающей казуальной приключенческой игре вам предстоит стать творцом своей собственной великолепной вселенной. Вы окажетесь в роли божественного существа, способного создавать и формировать миры по своему вкусу.





Ваша задача - защитить свое творение от древних существ, которые жаждут разрушить ваше небесное видение. Вам предстоит собирать полезные ископаемые, заниматься ремеслом, лесозаготовками, копанием, плавкой металлов, строительством и садоводством. Каждое ваше действие будет иметь влияние на развитие вашей вселенной.





Ваши возможности будут безграничны. Вы сможете создавать разнообразные планеты, звезды, галактики и заполнять их жизнью. Развивайте свои навыки и умения, открывайте новые технологии и расширяйте границы своего маленького, но уникального мироздания. Погрузитесь в увлекательное путешествие по бесконечным просторам вашего маленького Вселенной и докажите, что вы достойны звания великого Творца. Постройте самую красивую и процветающую вселенную, которую когда-либо видели.