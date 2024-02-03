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My Little Universe (Мод, Без рекламы)

My Little Universe (Мод, Без рекламы) 2.11.0

24
5
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
2.11.0
Категория:
Без интернета / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 490 Мб
id приложения:
com.savetheworld.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
24
Комментарии:
2
Просмотров:
14 353

My Little Universe - в этой захватывающей казуальной приключенческой игре вам предстоит стать творцом своей собственной великолепной вселенной. Вы окажетесь в роли божественного существа, способного создавать и формировать миры по своему вкусу.


Ваша задача - защитить свое творение от древних существ, которые жаждут разрушить ваше небесное видение. Вам предстоит собирать полезные ископаемые, заниматься ремеслом, лесозаготовками, копанием, плавкой металлов, строительством и садоводством. Каждое ваше действие будет иметь влияние на развитие вашей вселенной.


Ваши возможности будут безграничны. Вы сможете создавать разнообразные планеты, звезды, галактики и заполнять их жизнью. Развивайте свои навыки и умения, открывайте новые технологии и расширяйте границы своего маленького, но уникального мироздания. Погрузитесь в увлекательное путешествие по бесконечным просторам вашего маленького Вселенной и докажите, что вы достойны звания великого Творца. Постройте самую красивую и процветающую вселенную, которую когда-либо видели.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍНеограниченные ресурсы
ㆍСкин разблокирован
ㆍПланета разблокирована
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ


Примечание. Если игра тормозит, просто перезапустите ее.


 Теги темы: Без рекламы

Скачать My Little Universe (Мод, Без рекламы) 2.11.0 взлом

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Скачать My Little Universe (Мод, Без рекламы) 490 Мб Ссылка 2 490 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о My Little Universe (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 февраля 2024 01:48
OneDay, Спасибо за отзыв
+1
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OneDay
OneDay 3 февраля 2024 21:08
Не совсем точная информация о моде.
1. Можно регулировать множитель добычи ресурсов до 100 (так же действует и при трате ресурсов, по этому при трате отключайте)
2. Скины разблокированы.
3. Планеты не разблокированы.
4. Всплывающей рекламы нет, за что спасибо, но лучше мод на премиум контент.
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