My Little Universe (Мод, Без рекламы) 2.11.0
My Little Universe - в этой захватывающей казуальной приключенческой игре вам предстоит стать творцом своей собственной великолепной вселенной. Вы окажетесь в роли божественного существа, способного создавать и формировать миры по своему вкусу.
Ваша задача - защитить свое творение от древних существ, которые жаждут разрушить ваше небесное видение. Вам предстоит собирать полезные ископаемые, заниматься ремеслом, лесозаготовками, копанием, плавкой металлов, строительством и садоводством. Каждое ваше действие будет иметь влияние на развитие вашей вселенной.
Ваши возможности будут безграничны. Вы сможете создавать разнообразные планеты, звезды, галактики и заполнять их жизнью. Развивайте свои навыки и умения, открывайте новые технологии и расширяйте границы своего маленького, но уникального мироздания. Погрузитесь в увлекательное путешествие по бесконечным просторам вашего маленького Вселенной и докажите, что вы достойны звания великого Творца. Постройте самую красивую и процветающую вселенную, которую когда-либо видели.
ㆍНеограниченные ресурсы
ㆍСкин разблокирован
ㆍПланета разблокирована
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ
Примечание. Если игра тормозит, просто перезапустите ее.
Скачать My Little Universe (Мод, Без рекламы) 2.11.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство