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Eatventure (Мод, Много денег)

Eatventure (Мод, Много денег) 1.17.0

16
3
Скачать (120 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Straight Banana Games
Версия:
1.17.0
Категория:
Без интернета / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.hwqgrhhjfd.idlefastfood
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
1
Просмотров:
10 092

Eatventure - Станьте ресторанным магнатом, зарабатывайте деньги, повышайте уровень, нанимайте поваров и кассиров, разбогатейте и постройте самый большой бизнес, который когда-либо видел мир, в этом симуляторе ресторана!


Запустите свой собственный успешный ресторан, такой как McDonald's и Burger King, всего за 45 секунд вашего времени. Приготовьте всю еду с нуля, от гамбургеров и картофеля фри до тарелок с лазаньей и спагетти. Получайте огромные чаевые и зарабатывайте деньги, чтобы построить ресторанную империю, о которой вы всегда мечтали. Становитесь богатым как менеджер и повышайте уровень каждый день! Стать одним из первых, кто получит «Большой победитель» — непревзойденный приз за первое место в таблице лидеров! Присоединяйтесь сейчас, чтобы стать миллионером!


Скриншоты

Информация о модах


  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество монет


Примечание: монета становится aA bB после 30 уровня. Вы можете получить неограниченное количество монет с бриллиантами с рынка, чтобы усилить его.

 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Eatventure (Мод, Много денег) 1.17.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Eatventure (Мод, Много денег)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Eatventure (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ангел
Ангел 1 мая 2023 09:05
А как понять, что уже 30 уровень? Играю, его ещё нет обещанных монет и бриллиантов.
+3
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