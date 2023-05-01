Eatventure - Станьте ресторанным магнатом, зарабатывайте деньги, повышайте уровень, нанимайте поваров и кассиров, разбогатейте и постройте самый большой бизнес, который когда-либо видел мир, в этом симуляторе ресторана!





Запустите свой собственный успешный ресторан, такой как McDonald's и Burger King, всего за 45 секунд вашего времени. Приготовьте всю еду с нуля, от гамбургеров и картофеля фри до тарелок с лазаньей и спагетти. Получайте огромные чаевые и зарабатывайте деньги, чтобы построить ресторанную империю, о которой вы всегда мечтали. Становитесь богатым как менеджер и повышайте уровень каждый день! Стать одним из первых, кто получит «Большой победитель» — непревзойденный приз за первое место в таблице лидеров! Присоединяйтесь сейчас, чтобы стать миллионером!