Eatventure (Мод, Много денег) 1.17.0
Eatventure - Станьте ресторанным магнатом, зарабатывайте деньги, повышайте уровень, нанимайте поваров и кассиров, разбогатейте и постройте самый большой бизнес, который когда-либо видел мир, в этом симуляторе ресторана!
Запустите свой собственный успешный ресторан, такой как McDonald's и Burger King, всего за 45 секунд вашего времени. Приготовьте всю еду с нуля, от гамбургеров и картофеля фри до тарелок с лазаньей и спагетти. Получайте огромные чаевые и зарабатывайте деньги, чтобы построить ресторанную империю, о которой вы всегда мечтали. Становитесь богатым как менеджер и повышайте уровень каждый день! Стать одним из первых, кто получит «Большой победитель» — непревзойденный приз за первое место в таблице лидеров! Присоединяйтесь сейчас, чтобы стать миллионером!
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество монет
Примечание: монета становится aA bB после 30 уровня. Вы можете получить неограниченное количество монет с бриллиантами с рынка, чтобы усилить его.
Скачать Eatventure (Мод, Много денег) 1.17.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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