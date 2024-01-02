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Stick War: Hero Tower Defense (Мод, Много денег)

Stick War: Hero Tower Defense (Мод, Много денег) 1.0.72

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Версия:
1.0.72
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rocket Game Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 120

Главное уметь точно предугадывать действия и выбор главного героя. В эту игру могут играть многие типы игроков, с любым интерфейсом и с использованием любого игрового поля. Игра позволяет использовать сразу нескольких героев. Чем больше у вас героев, тем быстрее они будут побеждать в битвах. Достижение победы возможно, когда все три героя образуют цепочку или заклинание и сближаются с врагами!


Stick War — это веселая и простая стратегия-симулятор, которая позволяет вам проверить свои тактические и стратегические навыки. Вам понравится просто рисовать карту мира, где вы можете выбрать одну из нескольких арен, на которых будут разыгрываться ваши действия. Сценарий будет представлен на ваше рассмотрение, в зависимости от того, насколько вы опытны в этой области. В любой момент вы можете откинуться на спинку кресла и расслабиться или встать в последний раз.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные золотые монеты.

 Теги темы: Много денег

Скачать Stick War: Hero Tower Defense (Мод, Много денег) 1.0.72 взлом

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Скачать Stick War: Hero Tower Defense (Мод, Много денег) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

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Отзывы о Stick War: Hero Tower Defense (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Лила
Лила 20 октября 2022 11:02
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