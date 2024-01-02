Главное уметь точно предугадывать действия и выбор главного героя. В эту игру могут играть многие типы игроков, с любым интерфейсом и с использованием любого игрового поля. Игра позволяет использовать сразу нескольких героев. Чем больше у вас героев, тем быстрее они будут побеждать в битвах. Достижение победы возможно, когда все три героя образуют цепочку или заклинание и сближаются с врагами!





Stick War — это веселая и простая стратегия-симулятор, которая позволяет вам проверить свои тактические и стратегические навыки. Вам понравится просто рисовать карту мира, где вы можете выбрать одну из нескольких арен, на которых будут разыгрываться ваши действия. Сценарий будет представлен на ваше рассмотрение, в зависимости от того, насколько вы опытны в этой области. В любой момент вы можете откинуться на спинку кресла и расслабиться или встать в последний раз.