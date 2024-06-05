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Zombie Towers (Мод, Много денег)

Zombie Towers (Мод, Много денег) 13.0.119

14
1
Скачать (86 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Edenap
Версия:
13.0.119
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.edenap.z2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
5 300

Zombie Towers - это захватывающее приключение, где вы окажетесь в самом центре апокалипсиса, где миром правят кровожадные зомби. В этой ожесточенной битве за выживание ваши ресурсы ограничены, а зомби наступают неожиданно и безжалостно. Вы будете сильно испытаны, и ваша способность принимать мгновенные решения станет ключом к выживанию.


Вам предстоит защитить свою последнюю опору, в ней сосредоточена надежда на выживание человечества. Зомби наступают волной за волной, и ваша задача - организовать максимально эффективную оборону, используя ограниченные ресурсы и оружие, которое у вас есть. Каждая новая волна принесет больше вызовов и угроз, и только лучшие стратегии и тактики помогут вам остаться в живых. Однако не все потеряно. Спасение может прийти от армии, и ваши усилия могут быть вознаграждены, когда она придет на помощь в критический момент. Эти моменты напряжения и надежды делают игру еще более захватывающей и реалистичной.


Zombie предоставляет вам возможность пережить апокалипсис и принять вызов защиты последней базы от зомби. Сможете ли вы держать оборону и спасти свою жизнь, ожидая прихода армии? Ваше выживание зависит от вашей мудрости и мастерства в этой ожесточенной борьбе за выживание.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Деньги увеличиваются при тратах
  • Режим бога (стена)
  • Множитель урона

МОД 2


[ Меню игрока ]

  • -> Стены режима бога
  • -> Убить одним выстрелом
  • -> Неограниченные боеприпасы
  • -> Максимальный диапазон
  • -> Максимальное количество целей
  • -> Быстрый огонь

[Меню учетной записи]

  • -> Бесплатные покупки драгоценных камней
  • -> Бесплатные покупки золота
  • -> Драгоценные камни увеличиваются при покупке
  • -> Увеличение золота при покупке
 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Towers (Мод, Много денег) 13.0.119 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
86 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
86 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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