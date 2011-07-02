android-1.ru / Игры / Казуальные / Money Rush (Мод, Много денег)
Money Rush (Мод, Много денег)

Money Rush (Мод, Много денег) 4.22.0

21
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.22.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 771
Скриншоты
Описание

Money Rush - это увлекательная казуальная игра, которая может стать отличным способом провести время и развлечься после долгого и утомительного рабочего дня. Игра предлагает уникальный и привлекательный игровой процесс, который может привлечь многих игроков.


Цель игры - перемещать монеты через порталы, чтобы набрать как можно больше очков. Это требует хорошей координации и реакции, так как порталы могут появляться в разных местах и требовать быстрого реагирования. Постепенно игрок может становиться все более опытным в управлении монетами и выборе правильных моментов для их перемещения. Money Rush также предоставляет возможность соревноваться с другими игроками и доказать свой талант. Это добавляет элемент соревновательности и мотивации для улучшения своих результатов.


Главный акцент игры на накоплении монет и попытке стать самым богатым игроком может быть очень забавным и увлекательным, особенно если вы любите игры, связанные с финансами и богатством. Кроме того, Money Rush предлагает яркую и привлекательную графику, которая создает приятное визуальное впечатление.


Если вы ищете игру, которая позволит вам отдохнуть и развлечься, Money Rush может быть отличным вариантом для вас. Скачайте ее на свой телефон и попробуйте свои силы в этом увлекательном казуальном приключении.



Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Money Rush (Мод, Много денег) v4.22.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Money Rush (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Draw Weapon 3D (Мод, Без рекламы)
Draw Weapon 3D (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.8
Mandrake Boys (Мод, Бесплатные покупки)
Mandrake Boys (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2022.11.1
Merge Islands (Мод, Бесплатные покупки)
Merge Islands (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.0.14
Merge Islands (Мод, Бесплатные покупки)
Merge Islands (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.3
Oh God! (Мод, Много денег)
Oh God! (Мод, Много денег)
Version: 1.13.52
Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки)
Minetap – Merge кликер (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.7.11
Going Balls (Мод, Много денег)
Going Balls (Мод, Много денег)
Version: 1.90
Merge Home Master (Мод, Много денег)
Merge Home Master (Мод, Много денег)
Version: 1.0.22

Отзывы о Money Rush (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив