Описание

Love Events переносит вас в романтические истории любви, где вы можете летать с этими эмоциями. Это увлекательная игра-симулятор; игроки будут управлять своими персонажами, чтобы участвовать в захватывающих любовных историях. Помимо очень романтичных любовных историй, игроки с нетерпением ждут сцен ревности и гнева. Более интересно то, что игрок выберет контекст и концовку этой истории.





Эта привлекательная игра-симулятор - это особенный момент, который нельзя пропустить. Игроки смогут выбрать своего собственного персонажа, который может быть красивой девушкой, но при этом сохранит красоту элегантного парня. Попав в захватывающий контекст, вы легко найдете способы справиться с ситуацией. Эта история, которую вы создаете, представляет собой уникальную красоту, свидетелями которой мы должны стать.