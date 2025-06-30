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Love Affairs : story game (Мод, Премиум выборы)

Love Affairs : story game (Мод, Премиум выборы) v2.7.2

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Версия:
2.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Без интернета / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:39
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 262
Описание

Love Events переносит вас в романтические истории любви, где вы можете летать с этими эмоциями. Это увлекательная игра-симулятор; игроки будут управлять своими персонажами, чтобы участвовать в захватывающих любовных историях. Помимо очень романтичных любовных историй, игроки с нетерпением ждут сцен ревности и гнева. Более интересно то, что игрок выберет контекст и концовку этой истории.


Эта привлекательная игра-симулятор - это особенный момент, который нельзя пропустить. Игроки смогут выбрать своего собственного персонажа, который может быть красивой девушкой, но при этом сохранит красоту элегантного парня. Попав в захватывающий контекст, вы легко найдете способы справиться с ситуацией. Эта история, которую вы создаете, представляет собой уникальную красоту, свидетелями которой мы должны стать.


Информация о модах
  • Бесплатные варианты премиум-класса - варианты премиум-класса и бесплатные варианты будут выглядеть одинаково, поэтому просто выбирайте интересы
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Love Affairs : story game (Мод, Премиум выборы) v2.7.2 MOD APK

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Скачать Love Affairs : story game (Мод, Премиум выборы) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Love Affairs : story game (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (1)
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Milk
Milk 12 августа 2024 08:05
Мне написало что это преданостное приложение и пытается перехватить устройство, скачивала некоторые игры у вас и было все замечательно, но пожалуй в этот раз я не буду рисковать
-1
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