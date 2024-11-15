Pocket Love - это увлекательная игра, которая предлагает вам уникальный опыт виртуальной любви и отношений. В этой игре вы отправитесь в захватывающее путешествие вместе со своим избранником, чтобы разделить моменты счастья и создать собственную розовую историю любви.
Вам предстоит создать своего персонажа и выбрать своего виртуального партнера, с которым вы будете развивать отношения. Здесь открывается жизнь, полная радужных моментов и заботы друг о друге. Вы сможете построить свой идеальный дом и разделить его со своей второй половинкой, создавая уютное и теплое место для вашей виртуальной семьи. Игра предоставляет вам возможность проживать виртуальную жизнь, которую вы всегда мечтали оживить, и делать это вместе с вашим виртуальным партнером. Вы будете разделять радости, трудности и важные моменты вместе, создавая неповторимые воспоминания.
Pocket Love обещает быть захватывающим и запоминающимся опытом, который позволит вам погрузиться в виртуальный мир любви и счастья. Это отличный способ насладиться игрой и при этом ощутить тепло и радость отношений в виртуальной реальности.
МОД 1
- Открытие магазина даст вам наличные.
- Обмен наличных на золото всегда доступен.
- Daily Spin всегда можно использовать.
- Навязчивая реклама удалена.
МОД 2
- Деньги увеличиваются, когда вы тратите!
Скачать Любовь в миниатюре (Мод, Много денег) v2.13 MOD APK
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