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Stellar Wanderer (Мод, Много денег)

Stellar Wanderer (Мод, Много денег) 10191

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Версия:
10191
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crescent Moon Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 504
Скриншоты
Описание

Stellar Wanderer предоставляет игрокам захватывающий опыт исследования космоса, создания собственного уникального космического корабля и сражения с противниками в прекрасно оформленной трехмерной вселенной. В этой игре у вас есть полная свобода в настройке вашего корабля, от внешнего вида до вооружения. Это позволяет каждому игроку создать уникальное судно, отвечающее его предпочтениям и игровому стилю.


Бои с другими космическими кораблями добавляют игре элемент экшена и адреналина. Вы сможете показать свои навыки управления и стратегического мышления, сражаясь с разнообразными противниками и развиваясь как космический пилот. Окружающая среда и графика в игре выполнены на высоком уровне, что создает потрясающую атмосферу исследования и приключений в космосе. Каждый уголок этой виртуальной вселенной оживает благодаря красочной и детальной графике.


Регулярные обновления и возможность модификации вашего корабля гарантируют, что вам никогда не будет скучно. Вы сможете улучшать и настраивать свой корабль, чтобы справляться с все более сложными вызовами и сражениями.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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