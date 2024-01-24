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Stickman Archer онлайн (Мод, Большая награда)

Stickman Archer онлайн (Мод, Большая награда) 1.19.3

Соревнуйтесь в стрельбе из лука в реальном времени
32
9
Скачать (180 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Byril
Версия:
1.19.3
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.byril.stickmanarcher
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
3
Просмотров:
24 829

Stickman Archer Online - это динамичная мобильная игра, где игроки могут испытать свои навыки стрельбы из лука, соревнуясь с другими игроками в реальном времени. Игра предлагает возможность научиться определять правильный угол и силу выстрела для точного попадания по целям или врагам. Каждый персонаж в игре может быть оснащен различными улучшениями, включая защитные доспехи и разнообразные типы стрел, которые придают уникальные характеристики каждому выстрелу.


Игроки также имеют возможность улучшать своё снаряжение и стрелы, получая новые и более мощные версии по мере продвижения в игре. Это добавляет стратегический аспект, позволяя игрокам принимать решения о том, какие улучшения лучше всего подходят для их стиля игры. "Stickman Archer Online" предлагает захватывающие сражения и глубокий игровой процесс, делая каждую дуэль уникальной и непредсказуемой.


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Информация о модах
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Скачать Stickman Archer онлайн (Мод, Большая награда) 1.19.3 взлом

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Скачать Stickman Archer онлайн (Мод, Большая награда) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Stickman Archer онлайн (Мод, Большая награда)


Комментарии (3)
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Gg
Gg 12 сентября 2022 21:24
Обновление на мод нету, ничего не работает!!! Не понимаю, зачем создавать липу
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 июня 2022 15:44
Виталя Коваль,
обновили
0
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Виталя Коваль
Виталя Коваль 14 мая 2022 15:20
Доброго времени суток, мод не рабочий? 
+4
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