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Basketball Game All Stars 2023 (Мод, Много денег)

Basketball Game All Stars 2023 (Мод, Много денег) 1.16.5.4722

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Версия:
1.16.5.4722
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Renown Entertainment
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 941
Скриншоты
Описание

Basketball Game All Stars 2023 - это захватывающая баскетбольная игра, которая позволяет игрокам окунуться в мир уличного баскетбола с глубоким и захватывающим игровым процессом. Игра предлагает множество развлечений и возможностей для испытания своих навыков в баскетболе.


Одной из ключевых особенностей All-Star Basketball 3D™ 2K22 является реалистичная 3D-графика. Эта графика создает впечатляющую визуальную атмосферу, которая заставляет игрока почувствовать себя настоящим уличным баскетболистом. Проработанные эффекты добавляют реализма в каждый матч, делая игровой процесс еще более захватывающим. В ней вас ждут захватывающие матчи, где вы сможете проявить свое мастерство в баскетболе. Игра предоставляет множество возможностей для выполнения трюков и бросков, что делает ее увлекательной для игроков всех уровней навыков.



Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • VIP Куплено
  • Реклама удалена
  • Все шары разблокированы
  • Все износы разблокированы
  • Все режимы разблокированы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Basketball Game All Stars 2023 (Мод, Много денег) v1.16.5.4722 MOD APK

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Скачать Basketball Game All Stars 2023 (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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