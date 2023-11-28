Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег) 1.3.0.1876
Боулинг — это отличное развлечение, и Bowling Pro делает его еще более доступным и увлекательным благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению. В этой игре нет сложных инструкций или длительного обучения. Вы можете начать играть почти мгновенно.
Управление в Bowling Pro основывается на простых движениях. Просто перетащите мяч влево или вправо, выберите нужную силу и вращение, и вы готовы бросить мяч. Это легко и интуитивно понятно, даже для новичков. Теперь вам не нужно беспокоиться о потных ладонях или тяжелых шарах; все зависит от ловкости ваших пальцев.
Bowling Pro предоставляет возможность наслаждаться боулингом прямо на вашем устройстве, когда у вас есть свободное время. Эта игра делает боулинг доступным для всех и позволяет вам наслаждаться этим увлекательным видом спорта, не покидая дома.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Бесконечные деньги
*После активации кнопки сыграйте матч и снова откройте игру. Лучше не активируйте повторно кнопку, пока у вас не закончатся деньги.
Скачать Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег) 1.3.0.1876 взлом
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