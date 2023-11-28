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Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег)

Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег) 1.3.0.1876

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Версия:
1.3.0.1876
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Renown Entertainment
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
641

Боулинг — это отличное развлечение, и Bowling Pro делает его еще более доступным и увлекательным благодаря интуитивно понятному сенсорному управлению. В этой игре нет сложных инструкций или длительного обучения. Вы можете начать играть почти мгновенно.


Управление в Bowling Pro основывается на простых движениях. Просто перетащите мяч влево или вправо, выберите нужную силу и вращение, и вы готовы бросить мяч. Это легко и интуитивно понятно, даже для новичков. Теперь вам не нужно беспокоиться о потных ладонях или тяжелых шарах; все зависит от ловкости ваших пальцев.


Bowling Pro предоставляет возможность наслаждаться боулингом прямо на вашем устройстве, когда у вас есть свободное время. Эта игра делает боулинг доступным для всех и позволяет вам наслаждаться этим увлекательным видом спорта, не покидая дома.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги

*После активации кнопки сыграйте матч и снова откройте игру. Лучше не активируйте повторно кнопку, пока у вас не закончатся деньги.

 Теги темы: Много денег

Скачать Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег) 1.3.0.1876 взлом

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Скачать Bowling Pro™ — 3D-спорт (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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