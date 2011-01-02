Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked) 2.1.11
Уничтожай других игроков и стань самой большой змеей
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Версия:
2.1.11
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
137
Комментарии:
3
Просмотров:
25 101
Snake.io - Fun Addicting Arcade Battle .io Games - это захватывающая аркадная игра, в которой вам предстоит играть в роли змеи и стремиться стать самой большой и длинной змеей в игровом мире.
Основной целью игры является съедание цветных точек, чтобы увеличивать длину своей змеи. По мере роста вашей змеи, вы сможете соревноваться с другими игроками и попытаться обогнать их. Остерегайтесь столкновений с другими змеями, так как они могут съесть вас и завершить вашу игру.
Snake.io также предлагает соревновательный элемент, позволяя вам бросить вызов своим друзьям и другим игрокам в режиме реального времени. Вы сможете видеть таблицу лидеров и стремиться занять верхние позиции, становясь самой большой змеей в игре.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель масштабирования
- Хорошая мода
- Разблокированы все скины
- Скорость игры
- Без рекламы
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