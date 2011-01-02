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Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked)

Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked) 2.1.11

Уничтожай других игроков и стань самой большой змеей
137
26
Скачать (60 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kooapps Games | Fun Arcade and Casual Action Games
Версия:
2.1.11
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.amelosinteractive.snake
Русский язык:
Есть
Лайков:
137
Комментарии:
3
Просмотров:
25 101

Snake.io - Fun Addicting Arcade Battle .io Games - это захватывающая аркадная игра, в которой вам предстоит играть в роли змеи и стремиться стать самой большой и длинной змеей в игровом мире.


Основной целью игры является съедание цветных точек, чтобы увеличивать длину своей змеи. По мере роста вашей змеи, вы сможете соревноваться с другими игроками и попытаться обогнать их. Остерегайтесь столкновений с другими змеями, так как они могут съесть вас и завершить вашу игру.


Snake.io также предлагает соревновательный элемент, позволяя вам бросить вызов своим друзьям и другим игрокам в режиме реального времени. Вы сможете видеть таблицу лидеров и стремиться занять верхние позиции, становясь самой большой змеей в игре.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель масштабирования
  • Хорошая мода
  • Разблокированы все скины
  • Скорость игры
  • Без рекламы
 Теги темы: Unlocked

Скачать Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked) 2.1.11 взлом

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Скачать Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked)
60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Snake.io: веселые батл-игры (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Doctor
Doctor 10 июня 2023 04:30
Lensifal,
А мод та какой?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 мая 2023 17:19
Ирбис,
Да, быстро листали, продублирую вам:
МОД МЕНЮ
Все скины разблокированы
Без рекламы
Масштаб 0–10
0
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Ирбис
Ирбис 7 мая 2023 12:52
А описание мода где?
Может я быстро листала,и не заметила?
0
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