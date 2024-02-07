Real Steel World Robot Boxing — это захватывающая игра в жанре файтинг, вдохновленная популярным фильмом "Real Steel". В этой уникальной игре вас ждут драматические противостояния, соревнования силы и боевых навыков роботов на арене.





Вам предстоит управлять мощным стальным воином, способным уклоняться от вражеских атак и наносить яростные и разрушительные удары, чтобы свергнуть своих противников. Вам придется применять стратегию, тактику и быструю реакцию, чтобы победить в эпических боях. Присоединяйтесь к этой захватывающей игре и испытайте на себе адреналин сражений на арене. Оттачивайте свои навыки и собирайте уникальные роботы, чтобы создать непобедимую команду. Вас ожидают захватывающие режимы игры, турниры и множество испытаний.





Real Steel World Robot Boxing предоставляет вам возможность погрузиться в мир мощных роботов и ощутить истинное волнение схватки. Станьте настоящим чемпионом и докажите свою непревзойденность на арене. Подготовьтесь к битве и докажите, что ваш робот является непобедимым боксером!