Real Steel World Robot Boxing (Мод, много денег/монет) 88.88.123
Real Steel World Robot Boxing — это захватывающая игра в жанре файтинг, вдохновленная популярным фильмом "Real Steel". В этой уникальной игре вас ждут драматические противостояния, соревнования силы и боевых навыков роботов на арене.
Вам предстоит управлять мощным стальным воином, способным уклоняться от вражеских атак и наносить яростные и разрушительные удары, чтобы свергнуть своих противников. Вам придется применять стратегию, тактику и быструю реакцию, чтобы победить в эпических боях. Присоединяйтесь к этой захватывающей игре и испытайте на себе адреналин сражений на арене. Оттачивайте свои навыки и собирайте уникальные роботы, чтобы создать непобедимую команду. Вас ожидают захватывающие режимы игры, турниры и множество испытаний.
Real Steel World Robot Boxing предоставляет вам возможность погрузиться в мир мощных роботов и ощутить истинное волнение схватки. Станьте настоящим чемпионом и докажите свою непревзойденность на арене. Подготовьтесь к битве и докажите, что ваш робот является непобедимым боксером!
- МОД МЕНЮ
- Отключить противника
- Высокий урон
- Дальний радиус действия
- Бесплатный мгновенный
- Бесплатные обновления
- Купить 1 золото
- Валюта не израсходована
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