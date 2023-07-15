Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы) 4.40.0
Уникальная и забавная битва животных
Zooba: Fun Battle Royale Games является уникальным вкладом в жанр Battle Royale, который, несмотря на своё затихание, все еще пользуется популярностью среди миллионов игроков по всему миру. В этой игре в борьбе за звание последнего выжившего сталкиваются вооруженные животные, что придает ей яркую и забавную атмосферу, делая ее особенно привлекательной для младшей аудитории.
В отличие от традиционных представителей жанра, где игроки часто ограничиваются базовыми человеческими персонажами без уникальных способностей, Zooba развивает эту концепцию, добавляя каждому персонажу-животному уникальные навыки. Это разнообразие навыков вносит свежий взгляд в жанр и обогащает тактический аспект игры, предоставляя игрокам больше стратегических возможностей и делая каждую партию уникальной и интересной.
Таким образом, Zooba не только поддерживает интерес к жанру Battle Royale, но и преобразует его, предлагая более динамичный и веселый игровой процесс, который может привлечь как новичков, так и опытных игроков, желающих испытать что-то новое и необычное в рамках знакомого формата.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Вид с дрона (x1 – x4)
- Взлом карты
- Можно стрелять в воду
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Безопасный мод (без бана)
- ДронВью x1.5
- ДронВью x2.5
- ДронВью x5
МОД 3
- Реклама не будет показываться во время боя (не влияет на получение наград).
Скачать Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы) 4.40.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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