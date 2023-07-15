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Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы)

Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы) 4.40.0

Уникальная и забавная битва животных
43
13
Скачать (149 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wildlife Studios
Версия:
4.40.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 149 Мб
id приложения:
com.wildlife.games.battle.royale.free.zooba
Русский язык:
Есть
Лайков:
43
Комментарии:
0
Просмотров:
14 576

Zooba: Fun Battle Royale Games является уникальным вкладом в жанр Battle Royale, который, несмотря на своё затихание, все еще пользуется популярностью среди миллионов игроков по всему миру. В этой игре в борьбе за звание последнего выжившего сталкиваются вооруженные животные, что придает ей яркую и забавную атмосферу, делая ее особенно привлекательной для младшей аудитории.


В отличие от традиционных представителей жанра, где игроки часто ограничиваются базовыми человеческими персонажами без уникальных способностей, Zooba развивает эту концепцию, добавляя каждому персонажу-животному уникальные навыки. Это разнообразие навыков вносит свежий взгляд в жанр и обогащает тактический аспект игры, предоставляя игрокам больше стратегических возможностей и делая каждую партию уникальной и интересной.


Таким образом, Zooba не только поддерживает интерес к жанру Battle Royale, но и преобразует его, предлагая более динамичный и веселый игровой процесс, который может привлечь как новичков, так и опытных игроков, желающих испытать что-то новое и необычное в рамках знакомого формата.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Вид с дрона (x1 – x4)
  • Взлом карты
  • Можно стрелять в воду

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Безопасный мод (без бана)
  • ДронВью x1.5
  • ДронВью x2.5
  • ДронВью x5

МОД 3

  • Реклама не будет показываться во время боя (не влияет на получение наград).
 Теги темы: Онлайн игры, Без рекламы

Скачать Zooba: очумелые онлайн-битвы (Мод, Без рекламы) 4.40.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
149 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
149 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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