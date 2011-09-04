Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню) 4.9.11
Hide Online - это захватывающая и веселая мобильная игра, которая предоставляет игрокам простой и доступный игровой процесс. Если вы ищете развлечение, которое можно быстро начать и которое при этом будет увлекательным и интересным, то Hide Online - отличный выбор. Игра предлагает уникальный игровой процесс охоты на проп, который придает классическим играм в прятки освежающий и захватывающий характер. Вы сможете присоединиться к матчам с игроками со всего мира и наслаждаться веселыми PvP-играми, где вам придется как искать других игроков, так и прятаться от них.
Hide Online создана компанией HitRock Games и предоставляет игрокам возможность испытать уникальные моменты в играх в прятки. Вам предстоит играть как искатель, пытаясь найти и поймать других игроков, или же в роли укрывистого реквизита, который должен оставаться незамеченным и скрываться от искателей. Одной из интересных особенностей игры является ее многопользовательский режим, в котором вы соревнуетесь с игроками со всего мира. Это придает игре дополнительное волнение, так как вы будете бороться с реальными соперниками, используя свои навыки и тактику, чтобы выйти победителем из матчей.
Итак, если вы ищете игру, которая проста в управлении, но при этом способна удовлетворить вашу жажду действия и азарта, Hide Online - это отличный выбор. Попробуйте свои силы в роли искателя или укрывистого реквизита и наслаждайтесь захватывающими боями с игроками со всего мира.
- МЕНЮ МОД
- Неограниченные боеприпасы
- Обойден автобан
MOD V2
– [Меню реквизита] –
- Режим бога - Нет эмодзи - включить перед матчем - Противовзрывная граната – [ Меню охотника ] – - Режим бога - Неограниченные боеприпасы - Быстрый огонь - Anti-PolyMorph [Отключить, когда опора] – [ Меню движения ] – - Скорость - Сила тяжести – [Меню учетной записи] – - Неограниченное количество респавнов - Неограниченные возможности - Боевой пропуск - Без рекламы - Разблокировать все - [ Настройки игры ] - - Конец раунда -[Меню телепорта] – - Прикрепить к игроку [НОВОЕ] – Прикрепи ко мне [НОВОЕ] - Высота [НОВОЕ] - Размер игрока [НОВОЕ] – [ Меню ESP ] – - Опора Esp Lines - Коробки реквизита Esp - Опора Esp Health - Название реквизита Esp - Расстояние опоры Esp - Линии охотника Esp - Ящики Esp охотника - Охотник Эсп Здоровье - Имя Охотника Эсп - Расстояние охотника Esp – [Устройство заблокировано] – - Обойти запрет [Нажмите дважды, затем перезапустите игру]
Скачать Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню) 4.9.11 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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