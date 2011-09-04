android-1.ru / Игры / На русском / Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню)
Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню)

Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню) 4.9.11

956
186
Скачать (50 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
HitRock Games
Версия:
4.9.11
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.hitrock.hideonline
Русский язык:
Есть
Лайков:
956
Комментарии:
8
Просмотров:
234 602

Hide Online - это захватывающая и веселая мобильная игра, которая предоставляет игрокам простой и доступный игровой процесс. Если вы ищете развлечение, которое можно быстро начать и которое при этом будет увлекательным и интересным, то Hide Online - отличный выбор. Игра предлагает уникальный игровой процесс охоты на проп, который придает классическим играм в прятки освежающий и захватывающий характер. Вы сможете присоединиться к матчам с игроками со всего мира и наслаждаться веселыми PvP-играми, где вам придется как искать других игроков, так и прятаться от них.


Hide Online создана компанией HitRock Games и предоставляет игрокам возможность испытать уникальные моменты в играх в прятки. Вам предстоит играть как искатель, пытаясь найти и поймать других игроков, или же в роли укрывистого реквизита, который должен оставаться незамеченным и скрываться от искателей. Одной из интересных особенностей игры является ее многопользовательский режим, в котором вы соревнуетесь с игроками со всего мира. Это придает игре дополнительное волнение, так как вы будете бороться с реальными соперниками, используя свои навыки и тактику, чтобы выйти победителем из матчей.


Итак, если вы ищете игру, которая проста в управлении, но при этом способна удовлетворить вашу жажду действия и азарта, Hide Online - это отличный выбор. Попробуйте свои силы в роли искателя или укрывистого реквизита и наслаждайтесь захватывающими боями с игроками со всего мира.


Скриншоты

Информация о модах
  1. МЕНЮ МОД
  2. Неограниченные боеприпасы
  3. Обойден автобан

MOD V2

– [Меню реквизита] –

  1. - Режим бога
  2. - Нет эмодзи - включить перед матчем
  3. - Противовзрывная граната

– [ Меню охотника ] –

  1. - Режим бога
  2. - Неограниченные боеприпасы
  3. - Быстрый огонь
  4. - Anti-PolyMorph [Отключить, когда опора]

– [ Меню движения ] –

  1. - Скорость
  2. - Сила тяжести

– [Меню учетной записи] –

  1. - Неограниченное количество респавнов
  2. - Неограниченные возможности
  3. - Боевой пропуск
  4. - Без рекламы
  5. - Разблокировать все

- [ Настройки игры ] -

  1. - Конец раунда

-[Меню телепорта] –

  1. - Прикрепить к игроку [НОВОЕ]
  2. – Прикрепи ко мне [НОВОЕ]
  3. - Высота [НОВОЕ]
  4. - Размер игрока [НОВОЕ]

– [ Меню ESP ] –

  1. - Опора Esp Lines
  2. - Коробки реквизита Esp
  3. - Опора Esp Health
  4. - Название реквизита Esp
  5. - Расстояние опоры Esp
  6. - Линии охотника Esp
  7. - Ящики Esp охотника
  8. - Охотник Эсп Здоровье
  9. - Имя Охотника Эсп
  10. - Расстояние охотника Esp

– [Устройство заблокировано] –

  1. - Обойти запрет [Нажмите дважды, затем перезапустите игру]
 Теги темы: Бродилки, Выживание, Онлайн игры, Мод меню

Скачать Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню) 4.9.11 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
50 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Ramp Car Jumping (Мод, Много денег)
Ramp Car Jumping (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.5
Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег)
Johnny Trigger (Мод, Unlocked/Много денег)
Версия: 1.12.37
Clash of Kings (Мод, Много денег/приватный сервер)
Clash of Kings (Мод, Много денег/приватный сервер)
Версия: 9.20.0
Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка)
Fishing Clash: реальный рыбалки игра. 3D симулятор (Простая рыбалка)
Версия: 1.0.294
Real Racing 3 (Мод меню, Много денег)
Real Racing 3 (Мод меню, Много денег)
Версия: 12.4.1
Gods of Boom - Онлайн PvP (Бесконечные патроны)
Gods of Boom - Онлайн PvP (Бесконечные патроны)
Версия: 30.0.309
Big Hunter (Мод, Много денег)
Big Hunter (Мод, Много денег)
Версия: 2.9.11
КУБУМ 3D: Онлайн FPS стрелялки (Мод, Unlocked)
КУБУМ 3D: Онлайн FPS стрелялки (Мод, Unlocked)
Версия: 7.53

Отзывы о Hide Online (Бесконечные заряды, мод меню)


Комментарии (8)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Пупа
Пупа 6 августа 2023 18:37
При запуске игры, она грузится и вылетает
+9
Ответить
ꉔ꒤ꉣꋬꀘꋬꃳꋪ꒐ꏂ
ꉔ꒤ꉣꋬꀘꋬꃳꋪ꒐ꏂ 19 ноября 2022 13:36
Читы скачалось а игра вылетает на мод в2
+10
Ответить
🤬
🤬 2 ноября 2022 01:00
Как именно обойти бан устроиства во втором моде?

Никто,
Как обойти бан устроиства скажи пж
+4
Ответить
Иван
Иван 17 апреля 2022 15:48
Не работает вторая версия, пишет: "приложение не установлено", игру удалил, всё чисто.

+8
Ответить
бро стёпа 33 бро турба
бро стёпа 33 бро турба 22 июня 2021 09:02
Не скачивается!
-44
Ответить
Никто
Никто 18 апреля 2021 12:24
Если вы хотите играть с модом, лучше скачать вторую версию, в первой очень мало режимов.

+2
Ответить
Xuy
Xuy 16 марта 2021 23:55
Как включить скины?
+11
Ответить
Kolia
Kolia 8 февраля 2021 22:36
большинство модов из списка не рабочие, работает лишь то что много потронов и всё
+27
Ответить