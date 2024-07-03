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Real Racing 3 (Мод меню, Много денег)

Real Racing 3 (Мод меню, Много денег) 12.5.3

80
20
Скачать (66 Мб)
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Версия:
12.5.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
67 616

Real Racing 3 - это бесплатная гоночная игра, доступная для Android и iOS. Эта игра представляет собой третью часть популярной серии Real Racing и считается одной из лучших гоночных игр на мобильных платформах. С момента своего выпуска прошло уже 6 лет, но Real Racing 3 по-прежнему остается востребованной благодаря постоянным обновлениям и заботе разработчиков.


Игра была загружена более чем 200 миллионов раз из магазина Google Play, что свидетельствует о ее популярности среди геймеров. Она также получила множество наград, включая премию TabbyAwards за лучший боевик, приключенческую игру, аркаду и гоночную игру. Кроме того, она была признана лучшей мобильной игрой года на различных мероприятиях, таких как Game Connect Asia Pacific и Mobile Excellence Awards.


Real Racing 3 по-прежнему активно поддерживается разработчиками, и регулярно выпускаются обновления, добавляющие новые автомобили, трассы и функции. Эта игра продолжает радовать геймеров и оставаться одной из лучших гоночных игр на мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество MS
  • Неограниченный рупий
  • Неограниченное золото (шлемы)
  • Разблокированные автомобили
  • Разблокированный режим


МОД 2

  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно включить  тупых ботов (включать только во время гонки! после ее завершения пункт меню необходимо отключить);
  • Правильная установка кэша /data/ даст вам сохранение:
  • 30 миллионов R$, 4 миллиона M$ и  15000 шлемов  (если больше, аккаунт могут забанить);
  • Приобретено много машин.

МОД 3

  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное золото
 Теги темы: Много денег, Мод меню

Скачать Real Racing 3 (Мод меню, Много денег) 12.5.3 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 66 Мб MOD V2 66 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 66 Мб Ссылка 2 (MOD V2) 66 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Real Racing 3 (Мод меню, Много денег)


Комментарии (4)
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Гость Максим
Гость Максим 27 мая 2024 10:24
Как установить новую версию? Не дает обновить установленную игру, выдает ошибку. Только удаль старую и ставить новую версию игры?!?!
0
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Гость Макс
Гость Макс 9 апреля 2024 07:22
12.3.3 уже вышлаДанчик, mod 1 конечно
0
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Данчик
Данчик 22 декабря 2023 21:07
А какой мод лучше выбрать 1 или 3?
+1
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Гость
Гость 6 июня 2023 20:55
В мод 2 нет кнопки выключить ботов
-1
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