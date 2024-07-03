Real Racing 3 - это бесплатная гоночная игра, доступная для Android и iOS. Эта игра представляет собой третью часть популярной серии Real Racing и считается одной из лучших гоночных игр на мобильных платформах. С момента своего выпуска прошло уже 6 лет, но Real Racing 3 по-прежнему остается востребованной благодаря постоянным обновлениям и заботе разработчиков.





Игра была загружена более чем 200 миллионов раз из магазина Google Play, что свидетельствует о ее популярности среди геймеров. Она также получила множество наград, включая премию TabbyAwards за лучший боевик, приключенческую игру, аркаду и гоночную игру. Кроме того, она была признана лучшей мобильной игрой года на различных мероприятиях, таких как Game Connect Asia Pacific и Mobile Excellence Awards.





Real Racing 3 по-прежнему активно поддерживается разработчиками, и регулярно выпускаются обновления, добавляющие новые автомобили, трассы и функции. Эта игра продолжает радовать геймеров и оставаться одной из лучших гоночных игр на мобильных устройствах.