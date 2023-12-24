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Гильдия Героев (Мод, Бесплатные покупки)

Гильдия Героев (Мод, Бесплатные покупки) 1.166.4

76
28
Скачать (480 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BIT.GAMES
Версия:
1.166.4
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
70 120

Стань частью этой захватывающей фэнтези-игры на русском - "Гильдия Героев". В этой игре вы сможете воплотить собственные героические мечты и отправиться в увлекательное приключение в мире магии и меча.


Гильдия Героев предлагает классический фэнтези-опыт с битвами, квестами и рейдами, которые будут вызовом для вас и вашей команды героев. Вы будете исследовать темные пещеры и подземелья, сразитесь с зловещими колдунами и опасными боссами, в поисках славы и приключений. Окунитесь в средневековый мир магии и приключений, где ваши навыки и стратегические решения сыграют ключевую роль в вашем успехе. Создайте свой отряд героев, улучшайте их способности и снаряжение, и сразитесь с монстрами и драконами, чтобы вернуть мир в баланс. 


Игра приглашает вас стать частью этого эпического фэнтези-мира, где вас ждут несметные приключения и испытания. Готовы ли вы взять в руки меч и магию, чтобы стать настоящими героями?


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Бесплатный шоппинг
  • Неограниченные навыки

Примечание : Вы используете мод на свой страх и риск – за его использование вас могут заблокировать!

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Скачать Гильдия Героев (Мод, Бесплатные покупки) 1.166.4 взлом

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Скачать Гильдия Героев (Мод, Бесплатные покупки) 480 Мб Ссылка 2 480 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Гильдия Героев (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (57)
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Игрок
Игрок 28 мая 2024 03:32
Где обновленный?
0
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Игрок
Игрок 1 апреля 2024 17:59
Lensifal, где обнова? Когда будет обновленный уже ждём Здравствуйте!
0
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Гость Андрей
Гость Андрей 24 февраля 2024 19:55
Постоянно вылетает
0
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Ислам
Ислам 7 февраля 2024 08:08
Lensifal, я бан как быть?

Здравствуйте!!
+1
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Мишаня
Мишаня 21 сентября 2023 11:12
Мод неочем кроме х2нечего не работает не рекомендую качать
+2
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герс
герс 26 августа 2023 15:03
качаю мод везде, игра не запускается. в чем может быть проблема?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 августа 2023 13:52
нн,
Конечно, но пока нет мода на новую версию.
0
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нн
нн 22 августа 2023 12:25
админ добрый день а мод планируется?
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 20 августа 2023 23:58
nayz,
пока нет обновления, точно сказать не сможем(
+2
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nayz
nayz 20 августа 2023 20:14
админ а когда будет обнова? до 1.152. а то уже больше месяца ничего нету
+1
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