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Hide.io (Мод, Много денег)

Hide.io (Мод, Много денег) 36.0.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
iGene
Версия:
36.0.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.igenesoft.hide
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 075

iGene известна своими играми, которые приносят удовольствие без необходимости больших вложений, и Hide.io не стал исключением. Эта аркадная игра, разработанная iGene, завоевала миллионы поклонников по всему миру благодаря своей оригинальности и захватывающему геймплею. В отличие от многих других игр в жанре, Hide.io предлагает уникальный опыт, не подражая или копируя другие продукты этого типа.


Hide.io предлагает новый подход к жанру аркадных игр, именно поэтому она заслужила репутацию как новаторское творение iGene. Ежедневные отзывы и комментарии игроков подтверждают её популярность и успех. Эта игра стала последним произведением компании и получила огромное количество обратной связи, что говорит о её значимости и привлекательности для геймеров.


Hide.io является ярким примером того, как простота и оригинальность могут создать незабываемый игровой опыт. Её успех демонстрирует силу инноваций и творческого подхода iGene к созданию игр, которые приносят радость и удовлетворение игрокам по всему миру.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Пиксельная

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81 Мб
Ссылка 2
81 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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