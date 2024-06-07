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Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню)

Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню) 1.6.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fun Actions
Версия:
1.6.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0

Tank Machines — это захватывающая 2D-игра-стрелялка с видом сверху, в которой игроки управляют танками в динамичных и напряженных сражениях. Игра, вдохновленная классическими танковыми играми прошлого, предлагает современный подход и множество функций, которые ценят сегодняшние игроки. В Tank Machines вы погружаетесь в эпицентр войны, где вам предстоит перемещаться по оперативным полям, перехитрив вражеские танки и находя многочисленные секреты, которые могут принести ценные бонусы.


Игроки столкнутся с разнообразными испытаниями на поле боя, включая сложные маневры и стратегическое планирование. Схема управления с твин-стиками обеспечивает плавное и точное перемещение и стрельбу, что делает каждую битву увлекательной и напряженной. Возможность свободного перемещения и стрельбы позволяет игрокам максимально использовать свои тактические навыки и реакцию, создавая динамичный и насыщенный игровой процесс.


Tank Machines объединяет лучшее из классических и современных игровых механик, предлагая игрокам уникальный опыт танковых сражений. Игра сочетает в себе атмосферу ретро-стрелялок с высокотехнологичными особенностями, что делает её привлекательной для широкой аудитории. Погрузитесь в мир танковых баталий, исследуйте поля сражений, находите скрытые бонусы и ведите свою армию к победе в этой увлекательной игре.


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Информация о модах

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Скачать Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню) 1.6.0 взлом

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Скачать Танковые баталии: Танк 1990 (Мод меню) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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