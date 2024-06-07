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Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)

Producer: Choose your Star (Мод, Много денег) 2.65

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
RANGOSIOUS PUBLIC HOLDINGS LIMITED
Версия:
2.65
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.amrita.producerstory
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
13

В игре Producer: Choose Your Star, главный герой занимает уникальное положение, будучи одновременно менеджером и продюсером, что ставит его в центр событий мира шоу-бизнеса. Эта роль требует не только умения видеть потенциал в новых талантах, но и способности развивать их навыки до уровня звезд. От аудиций до интенсивных тренировок и публичных выступлений, каждый шаг карьеры артиста находится под внимательным контролем главного героя, что делает каждое решение критически важным.


Как менеджер, главный герой отвечает за формирование образа и стиля каждой звезды, устраивая интервью, телевизионные выступления и публичные мероприятия. Эта стратегическая работа помогает не только продвигать артистов на рынке, но и определяет, как аудитория будет воспринимать их таланты и личности. Эффективное управление карьерой звезд требует глубокого понимания трендов в индустрии развлечений и умения адаптироваться к изменениям вкусов публики.


Завершая контракты со своими артистами, главный герой становится свидетелем их трансформации из обычных людей в настоящих суперзвезд. Каждый успешно выполненный контракт увеличивает его репутацию в индустрии, открывая двери для новых и более амбициозных проектов. В этой игре игроки учатся балансировать между творческим видением и коммерческими интересами, делая всё возможное, чтобы их подопечные достигли звездных высот.


Скриншоты

Информация о модах

– Неограниченные деньги

– Неограниченное количество бриллиантов

– Неограниченное количество жетонов

– Неограниченное количество вращений

* Вы используете их без снижения.

 Теги темы: Много денег

Скачать Producer: Choose your Star (Мод, Много денег) 2.65 взлом

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Скачать Producer: Choose your Star (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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