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Skul: The Hero Slayer (Полная версия)

Skul: The Hero Slayer (Полная версия) 1.0.0

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Требования:
Android 10
Разработчик:
Playdigious
Версия:
1.0.0
Категория:
На русском / Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
com.playdigious.skul
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
380

Skul: The Hero Slayer — это захватывающий 2D экшен, который теперь доступен и на мобильных платформах. Этот проект отличается увлекательным и сложным геймплеем, который станет настоящим вызовом для поклонников игр, испытывающих их рефлексы, расторопность и нервную систему.


История игры начинается с того, что армия доблестных воинов разбивает воинство демонической расы. Чудом в живых остается только один скелет, который, несмотря на свои ограничения, берет на себя миссию спасти своего короля, попавшего в плен. Игрокам предстоит пройти через различные локации и декорации, встречая на своем пути интересных персонажей и опаснейших врагов.


Skul: The Hero Slayer предлагает огромное разнообразие способов достижения поставленных целей. Игроки смогут наслаждаться разнообразными боевыми стилями и стратегиями, которые помогут им преодолевать сложные испытания. Благодаря своей динамике и насыщенному игровому процессу, Skul: The Hero Slayer станет отличным выбором для всех, кто ищет захватывающий и насыщенный экшен на своих мобильных устройствах.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Skul: The Hero Slayer (Полная версия) 1.0.0 взлом

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1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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