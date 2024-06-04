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Afterimage (Полная версия)

Afterimage (Полная версия) 1.0.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TANG (HK) Network
Версия:
1.0.3
Категория:
На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.aurogon.Afterimage
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
26

Если вы любитель экшена, Afterimage — это игра, которую вы не можете пропустить. Это захватывающее 2D-приключение в стиле Метроидвания перенесет вас в загадочный мир, полный руин древних цивилизаций. Вы возьмете на себя роль авантюриста, которому предстоит пережить жестокие сражения с темными силами и раскрыть глубокие тайны мировых цивилизаций. Afterimage обещает стать настоящим открытием для всех энтузиастов приключенческих игр.


В игре вам предстоит исследовать красочный мир, насыщенный историей и легендами о различных расах. В Afterimage более 50 разнообразных NPC будут сопровождать вас, предлагая интересные побочные квесты и помогая раскрыть тайны мира. Каждый NPC добавляет уникальные элементы в игру, делая каждое прохождение уникальным и увлекательным.


Сюжет Afterimage тщательно продуман, каждая деталь и каждый короткий рассказ в миссиях помогают игрокам погрузиться в мировую историю и эпохи. Игра предоставляет игрокам возможность влиять на судьбу мира, поэтому сюжетная линия будет иметь множество ответвлений и развилок. Это делает Afterimage не просто игрой, а настоящим приключением, где каждое ваше решение имеет значение.


Скриншоты

Информация о модах

Полная игра

Скачать Afterimage (Полная версия) 1.0.3 взлом

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Скачать Afterimage (Полная версия)
1.1 Гб
Ссылка 2
1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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