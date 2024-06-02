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Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked)

Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked) 1.0

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Avelog
Версия:
1.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 195 Мб
id приложения:
com.avelog.wolfhero
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
19

Wolf Hero: Animals vs Robots представляет собой уникальное сочетание симулятора и экшен-игры, где действие разворачивается в лесу, атакуемом армией роботов. Животные леса, ведомые храбрым Волком-героем, вынуждены защищать свою территорию от вторжения технологических захватчиков.


Игра поражает своей детализированной графикой и великолепно оформленными локациями, создавая реалистичное и погружающее ощущение дикой природы. Прохождение игры включает в себя выполнение различных заданий, сражения с роботами и развитие способностей вашего персонажа, что добавляет глубины и динамичности в игровой процесс.


Wolf Hero: Animals vs Robots предлагает игрокам не только боевую механику, но и элементы ролевой игры, позволяя развивать и улучшать своего героя в процессе сопротивления вторгающимся машинам. С каждым уровнем игроки сталкиваются с увеличивающимися по сложности испытаниями, что делает каждую игровую сессию уникальной и захватывающей.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked) 1.0 взлом

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Скачать Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked)
195 Мб
Ссылка 2
195 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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