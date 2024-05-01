Netflix Stories: Love Is Blind - это захватывающий симулятор жизни и свиданий, который привлекает своими качествами и возможностями. В игре игроки вступают в целый ряд приключений и романтических встреч между различными персонажами в разнообразных декорациях.





Система выбора обеспечивает высокую реиграбельность и позволяет полностью погрузиться в процесс построения отношений между персонажами. Каждое ваше решение имеет значение и влияет на дальнейший ход событий, делая каждую историю уникальной. Количество доступных историй постоянно растет, а их качество только улучшается. Новелла предлагает фанатам и поклонникам подобных развлечений увлекательный и захватывающий опыт, который обязательно стоит испытать.