Netflix Stories: Love Is Blind (Полная версия) 1.4.2938
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Версия:
1.4.2938
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
213
Netflix Stories: Love Is Blind - это захватывающий симулятор жизни и свиданий, который привлекает своими качествами и возможностями. В игре игроки вступают в целый ряд приключений и романтических встреч между различными персонажами в разнообразных декорациях.
Система выбора обеспечивает высокую реиграбельность и позволяет полностью погрузиться в процесс построения отношений между персонажами. Каждое ваше решение имеет значение и влияет на дальнейший ход событий, делая каждую историю уникальной. Количество доступных историй постоянно растет, а их качество только улучшается. Новелла предлагает фанатам и поклонникам подобных развлечений увлекательный и захватывающий опыт, который обязательно стоит испытать.
Информация о модах
полная версия
Скачать Netflix Stories: Love Is Blind (Полная версия) 1.4.2938 взлом
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