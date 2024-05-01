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Netflix Stories: Love Is Blind (Полная версия)

Netflix Stories: Love Is Blind (Полная версия) 1.4.2938

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Версия:
1.4.2938
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.netflix.NGP.Saga
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
213

Netflix Stories: Love Is Blind - это захватывающий симулятор жизни и свиданий, который привлекает своими качествами и возможностями. В игре игроки вступают в целый ряд приключений и романтических встреч между различными персонажами в разнообразных декорациях.


Система выбора обеспечивает высокую реиграбельность и позволяет полностью погрузиться в процесс построения отношений между персонажами. Каждое ваше решение имеет значение и влияет на дальнейший ход событий, делая каждую историю уникальной. Количество доступных историй постоянно растет, а их качество только улучшается. Новелла предлагает фанатам и поклонникам подобных развлечений увлекательный и захватывающий опыт, который обязательно стоит испытать.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: Новеллы

Скачать Netflix Stories: Love Is Blind (Полная версия) 1.4.2938 взлом

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190 Мб
Ссылка 2
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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