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Senses - романтические истории (Полная версия)

Senses - романтические истории (Полная версия) 1.6.0

Исследуйте интерактивные романтические истории с глубокой системой выбора
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Games Extras
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 155

Senses - Choose Romance Story представляет собой захватывающий сборник интерактивных романтических историй, который наверняка запомнится всем поклонникам этого жанра. Графика в игре выполнена на высоком уровне с детальной проработкой персонажей и обширным количеством различных лиц в каждом из представленных сюжетов.


Система выбора влияет не только на финальный исход истории, но и на промежуточные моменты повествования, делая каждое ваше решение значимым и влияющим на ход событий. Кроме того, вы имеете возможность настроить внешний вид главных героев и героинь, что добавляет индивидуальности вашему игровому опыту.


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Информация о модах

полная версия

 Теги темы: Новеллы, оригинал

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