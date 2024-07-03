Senses - Choose Romance Story представляет собой захватывающий сборник интерактивных романтических историй, который наверняка запомнится всем поклонникам этого жанра. Графика в игре выполнена на высоком уровне с детальной проработкой персонажей и обширным количеством различных лиц в каждом из представленных сюжетов.





Система выбора влияет не только на финальный исход истории, но и на промежуточные моменты повествования, делая каждое ваше решение значимым и влияющим на ход событий. Кроме того, вы имеете возможность настроить внешний вид главных героев и героинь, что добавляет индивидуальности вашему игровому опыту.