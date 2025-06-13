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Lumber Chopper (Мод, Много денег)

Lumber Chopper (Мод, Много денег) 43.0.0

С лесоруба до магната: глубокая автоматизация леса и миллиардный оборот
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Версия:
43.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Lumber Chopper — это мобильный idle-симулятор лесозаготовки в ярких низкополигональных лесах. Каждые пять минут ты рубишь ель вручную, подбираешь брёвна, продаёшь доски на рынке и вкладываешь прибыль в новый топор. Щёлк — расчистилась поляна, щёлк — вырос индикатор прибыли. А впереди мигает кнопка модернизации пилорамы, обещая поток денег толще самого кедра. Даже крошечный прирост скорости оборачивается сотнями монет, и приятно видеть, как лес тает под твоими ударами.


Дальше начинается серьёзный менеджмент: открывай 10 пород древесины, ставь погрузчики и конвейеры, нанимай до 20 рабочих. Расставь приоритеты, смазывай пилы и наблюдай, как цех штампует доски без участия — вот она, автоматизация процессов. Каждые шесть часов капает офлайн-доход, донат лишь убирает рекламу и ускоряет апгрейды. Сезонные испытания меряются темпом вырубки: обгони соперников, забери золотой комбайн и докажи, что именно твоя империя рубит быстрее всех!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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