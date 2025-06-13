Lumber Chopper (Мод, Много денег) 43.0.0
С лесоруба до магната: глубокая автоматизация леса и миллиардный оборот
Lumber Chopper — это мобильный idle-симулятор лесозаготовки в ярких низкополигональных лесах. Каждые пять минут ты рубишь ель вручную, подбираешь брёвна, продаёшь доски на рынке и вкладываешь прибыль в новый топор. Щёлк — расчистилась поляна, щёлк — вырос индикатор прибыли. А впереди мигает кнопка модернизации пилорамы, обещая поток денег толще самого кедра. Даже крошечный прирост скорости оборачивается сотнями монет, и приятно видеть, как лес тает под твоими ударами.
Дальше начинается серьёзный менеджмент: открывай 10 пород древесины, ставь погрузчики и конвейеры, нанимай до 20 рабочих. Расставь приоритеты, смазывай пилы и наблюдай, как цех штампует доски без участия — вот она, автоматизация процессов. Каждые шесть часов капает офлайн-доход, донат лишь убирает рекламу и ускоряет апгрейды. Сезонные испытания меряются темпом вырубки: обгони соперников, забери золотой комбайн и докажи, что именно твоя империя рубит быстрее всех!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.