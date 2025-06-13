Описание

Lumber Chopper — это мобильный idle-симулятор лесозаготовки в ярких низкополигональных лесах. Каждые пять минут ты рубишь ель вручную, подбираешь брёвна, продаёшь доски на рынке и вкладываешь прибыль в новый топор. Щёлк — расчистилась поляна, щёлк — вырос индикатор прибыли. А впереди мигает кнопка модернизации пилорамы, обещая поток денег толще самого кедра. Даже крошечный прирост скорости оборачивается сотнями монет, и приятно видеть, как лес тает под твоими ударами.





Дальше начинается серьёзный менеджмент: открывай 10 пород древесины, ставь погрузчики и конвейеры, нанимай до 20 рабочих. Расставь приоритеты, смазывай пилы и наблюдай, как цех штампует доски без участия — вот она, автоматизация процессов. Каждые шесть часов капает офлайн-доход, донат лишь убирает рекламу и ускоряет апгрейды. Сезонные испытания меряются темпом вырубки: обгони соперников, забери золотой комбайн и докажи, что именно твоя империя рубит быстрее всех!