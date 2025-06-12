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YOUCRAFT : Horror Crafting (Мод, Без рекламы)

YOUCRAFT : Horror Crafting (Мод, Без рекламы) 1.1

Песочница ужаса: строй, выживай и сражайся в мире кошмаров
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ayamdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 595 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

YOUCRAFT: Horror Crafting — это гибрид хоррора и выживания с элементами строительства. Ты появляешься в искажённом мире, где ресурсы жизненно важны, а монстры не дремлют. Каждые пять минут — борьба: собирай материалы, крафти инструменты, укрепляй убежище и следи за наступающей тьмой. Один неправильно поставленный блок — и дверь в твой последний сон откроется слишком быстро.


Исследуй зловещие леса, заброшенные постройки и мрачные пещеры, где каждая находка может спасти или уничтожить. Песочница открыта — строй и выживай, как хочешь. Но будь начеку: тишина здесь — предвестник беды. Выживешь ли ты в мире, где крафт — не хобби, а последний шанс?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать YOUCRAFT : Horror Crafting (Мод, Без рекламы) 595 Мб Ссылка 2 595 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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