YOUCRAFT : Horror Crafting (Мод, Без рекламы) 1.1
Песочница ужаса: строй, выживай и сражайся в мире кошмаров
YOUCRAFT: Horror Crafting — это гибрид хоррора и выживания с элементами строительства. Ты появляешься в искажённом мире, где ресурсы жизненно важны, а монстры не дремлют. Каждые пять минут — борьба: собирай материалы, крафти инструменты, укрепляй убежище и следи за наступающей тьмой. Один неправильно поставленный блок — и дверь в твой последний сон откроется слишком быстро.
Исследуй зловещие леса, заброшенные постройки и мрачные пещеры, где каждая находка может спасти или уничтожить. Песочница открыта — строй и выживай, как хочешь. Но будь начеку: тишина здесь — предвестник беды. Выживешь ли ты в мире, где крафт — не хобби, а последний шанс?
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Внимание▶
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