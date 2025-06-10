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Succubus Slayer

Succubus Slayer 0.0.2

Ретро-RPG о битве со злом, искушении и судьбе павшего континента
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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
프론트 게임즈
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 21:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Succubus Slayer — это пиксельная ролевая игра в стиле ретро с акцентом на фэнтезийный сюжет и взрослую атмосферу. Ты отправляешься в мир Элдериона, где баланс света и тьмы нарушен после падения Немезии — когда-то набожной монахини, ставшей носителем проклятия суккуба. В результате вся земля погружается во тьму искушения, а человечество теряет волю.


Играй за одного из избранных героев, которых Папа Леоникс II собрал для сражения с легионом суккубов, чтобы остановить распространение порчи. Вас ждут тактические бои, развитие персонажей, разнообразные способности и моральные выборы, определяющие концовку: спасти Немезию или поддаться её влиянию. Succubus Slayer — это мрачное фэнтези, где каждый шаг на пути к победе может изменить твой собственный путь.


Информация о модах

Меню модов

Тупой враг

Неограниченный драгоценный камень

Разблокировано Без рекламы

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Скачать Succubus Slayer 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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