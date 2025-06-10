Succubus Slayer 0.0.2
Ретро-RPG о битве со злом, искушении и судьбе павшего континента
Succubus Slayer — это пиксельная ролевая игра в стиле ретро с акцентом на фэнтезийный сюжет и взрослую атмосферу. Ты отправляешься в мир Элдериона, где баланс света и тьмы нарушен после падения Немезии — когда-то набожной монахини, ставшей носителем проклятия суккуба. В результате вся земля погружается во тьму искушения, а человечество теряет волю.
Играй за одного из избранных героев, которых Папа Леоникс II собрал для сражения с легионом суккубов, чтобы остановить распространение порчи. Вас ждут тактические бои, развитие персонажей, разнообразные способности и моральные выборы, определяющие концовку: спасти Немезию или поддаться её влиянию. Succubus Slayer — это мрачное фэнтези, где каждый шаг на пути к победе может изменить твой собственный путь.
Меню модов
Тупой враг
Неограниченный драгоценный камень
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Установка
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