Описание

Succubus Slayer — это пиксельная ролевая игра в стиле ретро с акцентом на фэнтезийный сюжет и взрослую атмосферу. Ты отправляешься в мир Элдериона, где баланс света и тьмы нарушен после падения Немезии — когда-то набожной монахини, ставшей носителем проклятия суккуба. В результате вся земля погружается во тьму искушения, а человечество теряет волю.





Играй за одного из избранных героев, которых Папа Леоникс II собрал для сражения с легионом суккубов, чтобы остановить распространение порчи. Вас ждут тактические бои, развитие персонажей, разнообразные способности и моральные выборы, определяющие концовку: спасти Немезию или поддаться её влиянию. Succubus Slayer — это мрачное фэнтези, где каждый шаг на пути к победе может изменить твой собственный путь.